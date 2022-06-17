На дорогах региона продолжает работу «Дорожный пристав»

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С начала 2022 года в Самарском регионе проведено 22 рейда с использованием АПК «Дорожный пристав», составлено 147 арестов транспортных средств, принадлежащих должникам по различным категориям исполнительных производств.

Аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав» продолжает доказывать свою эффективность. С помощью камеры, которая считывает регистрационные номера проезжающих мимо транспортных средств, судебные приставы могут определить, кто из владельцев автомобилей является должником по тому или иному исполнительному производству.

Всего с начала 2022 года проведено уже 22 таких рейда. В результате арестовано почти 150 автомобилей и взыскано свыше 6 миллионов рублей, при этом чаще всего на дорогах ловят должников по налогам и административным штрафам, выписанным за нарушение ПДД, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.







Пресс-служба УФССП России по Самарской области