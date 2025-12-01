На дне Волги в Самарской области нашли затонувшее судно

Ставропольский районный суд принял решение удовлетворить жалобу природоохранной прокуратуры. Надзорное ведомство Самарской области провело проверку и выявила у берегов Тольятти затонувшее плавсредство. Выяснили, что владелец — житель автограда.

«Суд обязал владельца судна самостоятельно поднять его и тем самым обеспечить горожанам свободный доступ к воде. Требования прокуратуры были выполнены в полном объеме», — сообщили в ведомстве.

Не исключено, что хозяин суда обратится за помощью к тольяттинским водолазам или дайверам, пишет 63.ру.