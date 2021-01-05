На дежурство в Самарской области заступит зенитный полк с С-400 "Триумф"

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Об этом проинформировали представители министерства обороны РФ.

В 63 регионе в конце января 2021 года новый зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство. Известно, что полковой комплект уже прибыл в губернию, об этом сообщил командир дивизии противовоздушной обороны 14-й армии ВВС и ПВО генерал-майор Олег Никаноров.

Стоит отметить, что в прошлом году полк принял участие более чем в 20 тактических и тактико-специальных учениях.

Так, в декабре 2020-го новые расчёты С-400 "Триумф" заступили на дежурство под Екатеринбургом.

Сообщается также, что дивизия противовоздушной обороны Центрального военного округа со штабом в Самаре имеет самый большой охват воздушной границы среди всех соединений ПВО Вооруженных сил России. Ее подразделения дислоцированы более чем в 10 регионах Поволжья и Урала, сообщает Сова.инфо.

Фото: Министерство обороны РФ