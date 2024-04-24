На что готовы пойти самарцы ради карьерного роста?

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Аналитики направления «Высшее образование» школы IT-профессий Skillfactory и исследовательского центра Зарплаты.ру выяснили, как самарцы относятся к переработкам. Шкала оценки от 1 до 5 позволила выявить их отношение по этому вопросу.

Большинство (75%) признались, что карьера карьера занимает одно из основных мест в их жизни, при этом для каждого пятого респондента она очень важна. Опрошенных привлекает не только финансовая составляющая успеха, но и признание, авторитет и возможность влияния.

Большинство (62%) респондентов готовы (оценки 4 и 5) к сверхурочной работе ради повышения. Такие сотрудники лояльны к дополнительным задачам и рассматривают их как инвестицию в свое будущее. Они готовы брать на себя дополнительные обязанности, чтобы продемонстрировать лояльность компании и стремление к развитию.

Четвертая часть (33%) опрошенных нейтрально относятся к ненормированному графику (оценка 3). Они готовы к переработкам, если это оправдано и ведет к достижению конкретных целей, но не будут делать это постоянно.

4% против переработок и строго придерживается установленного графика (оценки 1 и 2). Для них важен баланс между работой и личной жизнью, и они не готовы жертвовать своим временем ради профессионального продвижения. Чаще всего не согласны на ненормированный график новосибирцы (27%) и екатеринбуржцы (23%).

«На наших программах высшего образования мы наблюдаем растущий тренд осознанного подхода к обучению. Среди студентов — уже опытные специалисты, которые стремятся к профессиональному росту и понимают, какие именно знания и навыки им необходимы для достижения своих целей. Карьера для них – это не только финансовое благополучие, но и возможность реализовать свой потенциал, повысить качество жизни и добиться признания», — Егор Сорокин, управляющий директор Школы IT-профессий Skillfactory.

Стремление к обучению — еще одна характерная черта современных специалистов. Почти половина (46%) респондентов время от времени повышают свою квалификацию, а 33% делают это регулярно.