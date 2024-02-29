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На букеты и подарки к 8 Марта самарцы в этом году потратят в среднем 7400 рублей

29 февраля 2024 12:39
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На букеты и подарки к 8 Марта самарцы в этом году потратят в среднем 7400 рублей

На подарки и букеты к 8 Марта в этом году потратят больше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

На подарки и цветы к 8 Марта жители Самары потратят в среднем 7400 рублей (4200 и 3200 рублей соответственно). В прошлом году горожане закладывали в бюджет к празднику 6400 рублей, в 2022 году — 6400 рублей, а в 2021 году потратили 5300 рублей.

Опрос представителей экономически активного населения мегаполисов показал, то больше всего на цветы и подарки к 8 Марта потратят в Москве: в среднем 3800 руб. на букеты и 5300 на подарки. На втором месте — Красноярск (3700 и 5200 руб. соответственно). Петербуржцы потратят 3700 руб. на цветы и 4300 на подарки.

Подарки на 8 Марта в этом году будут дарить 66% мужчин и 61% женщин. Коллег женского пола 8 Марта будут одаривать 3% мужчин и 4% женщин.

На 8 Марта мужчины потратятся. Кто-то дарит на 8 Марта только цветы или только подарки, кто-то — и то, и другое. Женщины рассчитывают уложиться в среднем в 2700 руб. на подарки и 2300 руб. на цветы. Мужчины закладывают больший бюджет: 4900 руб. на подарки, 3400 на цветы. Планируемые расходы среднестатистического россиянина на 8 Марта составят 3900 руб. на подарки (+8% к прошлому году) и 3100 на букеты (+3%).

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  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 368
  • Время проведения: 2—12 февраля 2024 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов

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