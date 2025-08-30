На базе СШ «Чайка» проходит региональный этап фестиваля северной ходьбы «Золотые Жигули»

106

Сегодня на нижней поляне лыжной базы СШ «Чайка» проходит региональный этап областного фестиваля северной ходьбы «Золотые Жигули».

В программе спортивная дистанция на 5 км на скорость и выносливость и массовые старты для любителей ходьбы вне зависимости от уровня физической подготовки. Трассы проложены по пересеченной местности вблизи поселка Управленческий.

Участников регионального этапа приветствовали первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев, руководитель клуба «Доброходы» Владимир Шацких и и.о. председателя Самарской областной федерации спортивного туризма Андрей Писанов.

Массовые муниципальные этапы фестиваля «Золотые Жигули» в этом году проходили в Жигулевске, Кинель-Черкассах, Красном Яру и Самаре. Участниками регионального этапа стали более 220 любителей северной ходьбы.

Фото: Maxim Kalinkin/ минспорта СО