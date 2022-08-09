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На базе Самарского государственного социально-педагогического университета проходит вторая смена для детей из ЛНР
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На базе Самарского государственного социально-педагогического университета проходит вторая смена для детей из ЛНР

9 августа 2022 14:39
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Ребята приехали в Самару, где в течение 10 дней будут обучаться видеоблогингу, 3D-моделированию и работе с робототехникой с использованием возможностей технопарка «Кванториум».

На базе Самарского государственного социально-педагогического университета в рамках федерального проекта «Университетские смены» проходит вторая смена для детей из Луганской народной республики. Ребята приехали в Самару, где в течение 10 дней будут обучаться видеоблогингу, 3D-моделированию и работе с робототехникой с использованием возможностей технопарка «Кванториум».

«Университетские смены» – это совместный проект Минобрнауки России и Министерства просвещения Российской Федерации, благодаря которому 11 тыс. подростков из ДНР и ЛНР пройдут тематические образовательные программы и познакомятся с культурой и историей регионов страны. Первая смена стартовала 19 июня на базе пяти российских университетов. Самарская область вошла в число регионов, принимающих участие в проекте.

Одна из задач проекта «Университетские смены» – социальная адаптация старшеклассников из Луганской и Донецкой народных республик и вовлечение их в процесс обучения с использованием новых образовательных технологий. Татьяна Лапшова, руководитель управления общего образования министерства образования и науки Самарской области, подчеркнула, что педагоги, которые приезжают в качестве сопровождающих с ребятами, получают практический опыт, повышают своё педагогическое мастерство и потом смогут его применить на практике уже в своей родной школе.

Напомним, Самарская область стала первым регионом страны, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса – городом Снежное. С мая текущего года, сразу после подписания соглашения между губернией и городом Снежное, началась практическая работа по содействию восстановлению мирной жизни в Снежном. Подготовка объектов социальной сферы к новому учебному году на территории ДНР – один из приоритетных вопросов работы в рамках соглашения.

Алексей Щёлков, проректор по дополнительному образованию, профориентационной работе и связям с общественностью Самарского государственного социально-педагогического университета, отметил: «Ребята открываются, им становится интересно, а мы, в свою очередь, стараемся показать все самое лучшее. Именно общение с нашей молодёжью даёт возможность проникнуться корпоративным духом университета и показать, что наш город, действительно, – это сердце России, и это сердце открытое и доброе».

Школьник Ростислав Данишкин приехал в Самару из небольшого города Вахрушево Луганской народной республики. Впереди 11 класс и он пока на распутье, какую профессию выбрать. Ростислав очень хочет посмотреть Волгу, так как есть мысли стать капитаном. «Удивлён, потому что сам из маленького городка, а здесь огромный город, первый раз в таком, очень красиво! Очень вкусно кормили, много конкурсов, спортивных соревнований и не только», – делится своими впечатлениями гость самарского региона.

Помимо образовательной программы для гостей организована культурная часть с посещением самарских музеев и прогулкой на теплоходе по Волге. Вожатыми и организаторами разнообразных активностей выступают студенты вуза.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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