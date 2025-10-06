На базе отдела специального назначения «Мангуст» УФСИН СО прошёл урок мужества для детей сотрудников

Я нашел ошибку
Главные новости:
Волк заявила, что эта информация не соответствует действительности.
МВД опровергло сообщение о запрете на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте
В двух случаях лесники остались на ночное дежурство, чтобы не допустить повторного возгорания.
Безответственный отдых на природе привел к трем лесным пожарам в регионе в минувшие выходные
Туроператоры рекомендуют заменить документ в случае обнаружения дефектов печати.
СМИ: россияне не могут улететь на отдых из-за ошибки печати в загранпаспортах
Участниками дискуссии станут руководители грузового блока компании «РЖД», отправители и владельцы грузов, экспортеры, представители финансовых институтов и органы региональной власти.
Транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье» состоится в Тольятти
Отмечается, что старшие дети регулярно сбегали из дома.
Доследственная проверка в Чапаевске: по информации о том, что многодетная мать не занимается воспитанием своих детей
На этот раз Слёт, организованный в Нижегородской области, собрал более 200 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа.
Активисты поисковых отрядов Самарской области заняли 4-е место в окружном Слёте «Никто не забыт»
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +16, +18°С.
7 октября в регионе без осадков, до +18°С
На новой встрече проекта «НЕурок географии» гости познакомятся с Артуром Чубаркиным, заслуженным путешественником России.
СОУНБ приглашает в увлекательное «Путешествие на край света»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.9
0.89
EUR 96.05
0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников с Днём образования уголовного розыска в системе МВД РФ
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На базе отдела специального назначения «Мангуст» УФСИН СО прошёл урок мужества для детей сотрудников

6 октября 2025 17:07
176
Урок мужества завершился показательным выступлением бойцов ОСН «Мангуст», которое произвело сильное впечатление на юных зрителей.

В рамках патриотического воспитания подрастающего поколения на базе отдела специального назначения «Мангуст» УФСИН России по Самарской области состоялся урок мужества, в котором приняли участие дети сотрудников всех учреждений ведомства.

Мероприятие открылось выступлениями ветеранов ОСН, которые рассказали ребятам об истории создания подразделения, его боевых задачах, подвигах и профессиональных традициях. Дети с большим интересом слушали воспоминания спецназовцев и просмотрели тематические фильмы, раскрывающие особенности службы сотрудников подразделения.

В практической части сотрудники продемонстрировали основные правила оказания первой помощи, подробно объяснив, как действовать в экстренных ситуациях.

Урок мужества завершился показательным выступлением бойцов ОСН «Мангуст», которое произвело сильное впечатление на юных зрителей, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Участниками дискуссии станут руководители грузового блока компании «РЖД», отправители и владельцы грузов, экспортеры, представители финансовых институтов и органы региональной власти.
06 октября 2025, 19:23
Транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье» состоится в Тольятти
Участниками дискуссии станут руководители грузового блока компании «РЖД», отправители и владельцы грузов, экспортеры, представители финансовых... Новости компаний
88
На этот раз Слёт, организованный в Нижегородской области, собрал более 200 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа.
06 октября 2025, 18:59
Активисты поисковых отрядов Самарской области заняли 4-е место в окружном Слёте «Никто не забыт»
На этот раз Слёт, организованный в Нижегородской области, собрал более 200 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа. Общество
137
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +16, +18°С.
06 октября 2025, 18:50
7 октября в регионе без осадков, до +18°С
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +16, +18°С. Экология
151
В центре внимания
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
233
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
491
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
529
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
666
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
4 октября 2025  16:40
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
664
Весь список