На базе отдела специального назначения «Мангуст» УФСИН СО прошёл урок мужества для детей сотрудников

176

В рамках патриотического воспитания подрастающего поколения на базе отдела специального назначения «Мангуст» УФСИН России по Самарской области состоялся урок мужества, в котором приняли участие дети сотрудников всех учреждений ведомства.

Мероприятие открылось выступлениями ветеранов ОСН, которые рассказали ребятам об истории создания подразделения, его боевых задачах, подвигах и профессиональных традициях. Дети с большим интересом слушали воспоминания спецназовцев и просмотрели тематические фильмы, раскрывающие особенности службы сотрудников подразделения.

В практической части сотрудники продемонстрировали основные правила оказания первой помощи, подробно объяснив, как действовать в экстренных ситуациях.

Урок мужества завершился показательным выступлением бойцов ОСН «Мангуст», которое произвело сильное впечатление на юных зрителей, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО