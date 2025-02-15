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МВД: за отказ регистрировать мигрантов в жилье грозит штраф до 4000 рублей

15 февраля 2025 12:07
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МВД: за отказ регистрировать мигрантов в жилье грозит штраф до 4000 рублей

За отказ ставить на учёт мигрантов собственникам жилья грозит штраф до 4 тыс. рублей.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главное управление по вопросам миграции МВД России.

«Если собственник сдаёт в аренду жилое помещение, но отказывает в постановке на учёт по месту пребывания, это является административным правонарушением и влечёт за собой наложение штрафа на собственника в размере до 4 тыс. рублей», — заявили в ведомстве.

В МВД напомнили, что процедура не требует дополнительных расходов и не занимает много времени.

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