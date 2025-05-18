МВД: В паспорте можно поставить прочерк вместо подписи

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В паспорте можно поставить прочерк вместо подписи, если гражданин не в состоянии расписываться, сообщает Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России в своем Telegram-канале.

"Вместо подписи ставится прочерк только в том случае, когда гражданин Российской Федерации не имеет возможности в силу физической неспособности проставить свою подпись", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что если гражданин решил поменять подпись или ее изменения произошли естественным путем, то новый паспорт оформлять не нужно, пишет РИА Новости.