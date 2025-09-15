Я нашел ошибку
Главные новости:
Теперь заявку можно подать до 25 сентября.
Продлен приём заявок в волонтёрский штаб форума «Россия – спортивная держава»
В губернии подвели итоги выборной кампании: «Единая Россия» подтвердила статус ведущей политической силы региона, получив 2777 мандатов из 2992.
Александр Фетисов: «Муниципальный депутат работает от жителей на расстоянии вытянутой руки»
За три дня работы в Струковском саду её посетителями стали более 7 тысяч человек, а участниками – 6 писателей из Москвы, Новосибирска и Ленинск-Кузнецкого, около 100 поэтов и прозаиков из Самары и региона, а также 12 местных и московских издательств. 
«Читающая Самара»: книжная ярмарка стала одной из площадок Дня города
Дачные строения и надворные постройки горели на площади 200 квадратных метров.
В поселке Алексеевка в СНТ «Труд Пенсионеров» горели дачные строения и надворные постройки
Ярким началом фестиваля стал масштабный парад-дефиле оркестров по улице Куйбышева.
Музыкальные коллективы Росгвардии выступили на всероссийском фестивале духовых оркестров в Самаре
На Крымской площади состоялось заключительное мероприятие.
В Самаре завершилась областная акция «Самарская область – наш дом»
Цифровой ID в МАХ — это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента, многодетного родителя и многое другое.
МАХ в пилотном режиме запустил возможность создания Цифрового ID
Более 45 членов Союза художников России и мастеров декоративно-прикладного творчества представили свои работы и провели творческие мастер-классы для гостей. 
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» прошел в Самаре ко Дню города
Музыкальные коллективы Росгвардии выступили на всероссийском фестивале духовых оркестров в Самаре

15 сентября 2025 17:45
110
Ярким началом фестиваля стал масштабный парад-дефиле оркестров по улице Куйбышева.

В рамках празднования Дня города Самара состоялся Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». Значимое музыкальное событие объединило лучшие коллективы страны, среди которых почетное место заняли оркестры Росгвардии.

Ярким началом фестиваля стал масштабный парад-дефиле оркестров по улице Куйбышева. В едином строю с другими коллективами прошли музыканты Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации и военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области. Образцово-показательный оркестр ВНГ РФ покорил самарцев своим высоким исполнительским мастерством, завершив выступление знаменитым хитом «Матушка-земля». Не остался в стороне и местный коллектив: военный оркестр территориального управления Росгвардии привел зрителей в восторг душевным исполнением мелодии «Ах, Самара-городок».

В течение всего праздника военные музыканты Росгвардии давали концерты на лучших площадках города, включая самую престижную — сцену Самарской государственной филармонии. Их программа была блестяще составлена из патриотических и народных композиций, классических произведений, что вызвало искренний восторг у публики.

– Для нас большая честь, как для коллектива – носителя лучших образцов духовой, отечественной и военной музыки, выступить здесь, на самарской земле, в рамках празднования Дня города, года Защитника Отечества и 80-летия Победы, – поделился своими впечатлениями от фестиваля руководитель духового оркестра Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации подполковник Андрей Горбуля. – Участие в фестивалях такого уровня нужно музыканту как воздух. Мы познакомились с оркестрами различных ведомств, это обогащает и культурно просвещает не только музыкантов, но и жителей и гостей города, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области

Теги: Самара

