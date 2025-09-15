Музыкальные коллективы Росгвардии выступили на всероссийском фестивале духовых оркестров в Самаре

110

В рамках празднования Дня города Самара состоялся Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». Значимое музыкальное событие объединило лучшие коллективы страны, среди которых почетное место заняли оркестры Росгвардии.

Ярким началом фестиваля стал масштабный парад-дефиле оркестров по улице Куйбышева. В едином строю с другими коллективами прошли музыканты Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации и военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области. Образцово-показательный оркестр ВНГ РФ покорил самарцев своим высоким исполнительским мастерством, завершив выступление знаменитым хитом «Матушка-земля». Не остался в стороне и местный коллектив: военный оркестр территориального управления Росгвардии привел зрителей в восторг душевным исполнением мелодии «Ах, Самара-городок».

В течение всего праздника военные музыканты Росгвардии давали концерты на лучших площадках города, включая самую престижную — сцену Самарской государственной филармонии. Их программа была блестяще составлена из патриотических и народных композиций, классических произведений, что вызвало искренний восторг у публики.

– Для нас большая честь, как для коллектива – носителя лучших образцов духовой, отечественной и военной музыки, выступить здесь, на самарской земле, в рамках празднования Дня города, года Защитника Отечества и 80-летия Победы, – поделился своими впечатлениями от фестиваля руководитель духового оркестра Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации подполковник Андрей Горбуля. – Участие в фестивалях такого уровня нужно музыканту как воздух. Мы познакомились с оркестрами различных ведомств, это обогащает и культурно просвещает не только музыкантов, но и жителей и гостей города, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области