Музейная экспозиция «На защите Отечества» открылась в Самаре

141

В Самаре состоялось открытие музейной экспозиции «На защите Отечества».

Она расположилась во Дворце ветеранов и посвящена героям разных времен – начиная с 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, и до специальной военной операции, которая продолжается в наши дни.

В церемонии открытия приняли участие дети и внуки ветеранов Великой Отечественной войны, участники боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии, а также участники и ветераны специальной военной операции.

«Уверен, музейная экспозиция «На защите Отечества» станет еще одним местом памяти и уважения к тем, кто в разные исторические периоды защищал нашу Родину. Каждый экспонат – это свидетельство мужества и самоотверженности наших бойцов, живой пример для подрастающего поколения, – сказал глава города Самара Иван Носков. (https://t.me/ivan_noskov_samara) – Особая благодарность всем, кто принял участие в создании этой экспозиции, ее идейному вдохновителю Ольге Николаевне Барановой. Теперь важно, чтобы выставка пополнялась, чтобы по крупицам мы собрали живые артефакты, достойно их разместили и сохранили для нынешней молодежи и для наших потомков».

С информацией об экспонатах можно обратиться по телефону: 8 (846) 261-49-22. Посетить выставку можно в Самарском Дворце ветеранов (ул. Мориса Тореза, 103А) в будние дни с 9:00 до 17:00.