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Музей Эльдара Рязанова: открытие выставки «История дома на ул. Саратовской»

25 сентября 2023 14:11
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Вход на открытие выставки бесплатный.

28 сентября в Музее Эльдара Рязанова в 17:30 открытие выставки «История дома на ул. Саратовской».

До революции Саратовская, 124 - дом штабс - капитана Н.И.Залесова, сегодня Фрунзе, 120 - Музей Эльдара Рязанова.

В центре выставки - экспонаты, найденные в доме в ходе исследовательских работ, которые отражают сменяющие исторические периоды и события самарской истории

Вход на открытие выставки бесплатный

18:00 Лекция «Истории дома на ул. Саратовской»

Главным героем лекции выступает дом номер 124 в 72 квартале по Саратовской. Который неразрывно связан с историей одноимённой улице и самого города. Прежде всего, мы знаем его как дом штабс-капитана Н.И. Залесова, хотя первые сведения относятся к 1870-м годам. Тогда этот участок земли принадлежал жене аптекаря, титулярного советника Александре Соломоновне Лотц. В течении нескольких десятилетий менялись хозяева дома, вмести с ними менялся и сам дом.

На лекции расскажут о основных датах строительства и историях людей здесь живших, а также о том, как доходный дом XIX века за более чем 100 лет превратился в музей..

Место проведения: Музей Э.А. Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

Лектор: Татьяна Марцун – историк, главный хранитель фондов

Цена: 200 руб./чел

Продолжительность: 1 час

Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.

 

Фото:   пресс-служба Музея

Теги: Мероприятия

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