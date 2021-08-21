Музей Эльдара Рязанова:  Ночь кино 2021

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27 и 28 августа состоится встреча с режиссёром Виталием Суслиным и показ двух его фильмов – «Дефиле» и «Папье-маше». Всё бесплатно.

Виталий Суслин – один из самых ярких и талантливых современных российских режиссёров. В каждом своем фильме продолжает главную линию всей российской культуры – внимание к «маленькому» человеку. К его заботам, проблемам, надеждам. Герои всех его картин – это наследники гоголевского Акакия Акакиевича Башмачкина.

Фильмы Суслина награждены премией «Кинотавр» и номинированы на премию «Ника». Но идут исключительно в киноклубном прокате или в фестивальных программах.

Мероприятия:

27 августа

19:00 – показ фильма «Дефиле» режиссёра В. Суслина в «Горьком-центре» (Куйбышева, 113)

28 августа

17:00 – встреча с режиссёром В. Суслиным и показ его фильма «Папье-маше» в Самарской Публичной библиотеке (Куйбышева, 95)

16:00–20:15 – программа «Кино о кино» в сквере Эльдара Рязанова.

16:00 – «Весна» (1947, реж. Г. Александров)

17:45 – «Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Д. Вертов)

19:00 – «Актриса» (1942, реж. Л. Трауберг)

Вход на все мероприятия бесплатный. Вход на показы и встречи будет осуществляться по предварительной записи. Записаться можно по телефону: 332-05-17