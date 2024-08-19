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Музей Эльдара Рязанова: авторская экскурсия «Музыка жизни Эльдара Рязанова»

19 августа 2024 09:33
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Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

27 августа (вторник) в 18.00 пройдет авторская экскурсия «Музыка жизни Эльдара Рязанова» (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Экскурсия приурочена ко Дню российского кино.

Немногие знают, что Эльдар Рязанов был не только кинорежиссером, телеведущим и писателем, но еще и поэтом. Его стихи то лиричны, то пронизаны присущей автору сатирой. Иногда в них можно встретить философские рассуждения – через поэзию Рязанов осмыслял свою жизнь и окружавшую его реальность, делился тем, что его волновало как человека и гражданина.

В прошлом году, к празднованию дня рождения Эльдара Рязанова, Вячеслав Вербовой разработал авторскую экскурсию в стихах. Приглашаем посетителей снова поговорить о Рязанове-поэте, о его любимых стихах и о том, как поэзия глубже раскрывает личность кинорежиссера.

Вход на мероприятие – 200 рублей.

Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cyNcGk

 

Фото предоставлено пресс-службой Музея Эльдара Рязанова

 

Теги: Самара

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