Музей Рязанова в Самаре проведет к Международному женскому дню

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8 марта Музей Эльдара Рязанова приглашает посетителей на мероприятия:

В 12.00 пройдет лекция «Служебный роман – энциклопедия советской жизни» (12+). Ее прочитает историк, заместитель директора музея по развитию Анастасия Чекмасова.

Фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман» (1977, 6+) – один из самых известных и цитируемых в творчестве режиссера. Он был лидером советского проката в 1978 году (его посмотрели более 58 миллионов зрителей). По опросу журнала «Советский экран» лента стала лучшим фильмом года, а Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков – лучшими актерами.

«Сказка о руководящей Золушке» – одно из предполагаемых названий фильма. В советском кино того времени топос Золушки был довольно широко распространен и часто сочетался с репрезентацией образа «женщины-руководительницы». Но Эльдар Рязанов вышел за эти рамки и показал в своем фильме достоверную историю о человеческом счастье, путь к которому бывает непростым.

Как обрести любовь в огромном городе? Где проходит грань между личным и общественным? Какую роль в фильме играет пространство и почему зрители верят в происходящие события, несмотря на всю необычность обстановки? И почему мы можем рассматривать «Служебный роман» как энциклопедию советской жизни? Ответы на эти и другие вопросы гости узнают на лекции.

В 16.00 начнется медиация по экспозиции музея (12+).

Творчество Эльдара Рязанова знакомо каждому, оно может стать предметом для обсуждения в пространстве музея. Современный формат медиации, во время которого участники беседуют друг с другом и ведущим, делятся мнениями, эмоциями и опытом, позволяет появиться интересным вопросам, которые обычно не приходят в голову на классических экскурсиях. Благодаря совместному поиску ответов на них можно по-новому посмотреть на экспозицию музея и больше понять личность Эльдара Александровича.

Какой самарский след можно найти в фильмах Рязанова? Как формировался характер режиссера? Как любимые книги Рязанова повлияли на его режиссерский стиль? Посетителям медиации будет предложено оттолкнуться от этих вопросов в поиске новых смыслов.

Медиацию подготовили и проведут студенты 4 курса направления «Музеология и арт-проектирование» Самарского государственного института культуры Наталья Захарова, Регина Таранова и Виталий Чуйко.

Вход на оба мероприятия свободный (бесплатно). Количество мест на оба мероприятия ограничено, требуется обязательная предварительная запись по телефону: +7(846)332-05-16