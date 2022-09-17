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Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу ко Дню оружейника

17 сентября 2022 11:26
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Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу ко Дню оружейника

Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу ко Дню оружейника, которую подготовил московский Музей Победы. 19 августа виртуальные гости смогут побывать в закулисье уникального оружейного хранилища главного военно-исторического комплекса страны, узнать интересные факты о пистолетах, револьверах и винтовках, поучаствовать в мастер-классе по изготовлению бумажного макета автомата и послушать рассказ о биографии легендарного конструктора Михаила Калашникова, создателя самого известного стрелкового оружия в мире. Познакомиться с программой можно на сайте https://victorymuseum.ru/playbill/events/onlayn-programma-ko-dnyu-oruzheynika/

Интернет-пользователи в сопровождении специалиста-историка Александра Михайлова познакомятся с оружейным хранилищем, которое насчитывает около тысячи образцов подлинного стрелкового вооружения, начиная с конца XIX века до 80-х годов XX века. В рамках цикла передач «Закулисье Музея Победы» виртуальным гостям представят самозарядную винтовку Токарева СВТ-40, испанский пистолет Astra 902 в уникальном золотом исполнении, легендарный автомат Калашникова АК-47 1949 года и опытную снайперскую винтовку Константинова, которая не была принята на вооружение.

Любителям истории, которые хотят подробнее познакомиться с разными видами оружия, эксперт музея подробно расскажет о создании, устройстве и методе эксплуатации разнообразных образцов вооружения.  Познакомившись с серией видеороликов «Интересно об оружии», виртуальные гости узнают, чем казачья винтовка Мосина отличается от драгунской, раскроют тайну, сколько времени и килограммов стали требовалось на изготовление одного автомата ППШ-41, чем уникальная система заряжания револьвера Наган и почему первый самозарядный пистолет образца 1933 года ТТ на протяжении многих лет считался одним из самых надежных.

Интернет-посетителей также пригласят на мастер-класс, во время которого покажут, как из обычной бумаги изготовить макет автомата, а научный сотрудник Национального музея Удмуртской республики имени Кузебая Герда Диана Антонова расскажет о личности «отца» самого известного в мире автоматического стрелкового оружия – автомата Калашникова.

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