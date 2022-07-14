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Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу к 80-й годовщине начала Сталинградской битвы

14 июля 2022 11:08
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Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу к 80-й годовщине начала Сталинградской битвы

17 июля, в день 80-летия начала Сталинградской битвы, Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу. На сайте культурной площадки https://victorymuseum.ru/ зрителей ждут виртуальная экскурсия, видеоинтервью с участниками битвы и кинопоказ.

«В 80-ю годовщину начала великой битвы мы приглашаем интернет-пользователей на онлайн-программу. Виртуальные гости узнают о ключевых этапах сражения, положившего начало коренному перелому во Второй мировой войне, о героях битвы, познакомятся с раритетами музея, увидят уникальные архивные фотографии и документы», — отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Интернет-посетители «побывают» в диорамном комплексе Музея Победы. В интерьере диорамы, посвященной Сталинградской битве, специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов расскажет об истории самого длительного в годы Великой Отечественной войны сражения. Зрители увидят масштабное историческое полотно и узнают о фашистской бомбардировке Сталинграда, о боях за Мамаев курган, обороне «дома Павлова» и капитуляции командующего 6-й армией вермахта генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.

Виртуальных гостей познакомят с героями сражения, изображенными на полотнах в зале, и представят личные вещи командующего Сталинградским фронтом Андрея Еременко. Среди раритетов – уникальный портсигар с изображением Александра Суворова и Иосифа Сталина, очки и футляр.

В программу вошли два видеоинтервью московских ветеранов, участников Сталинградской битвы. Они поделятся воспоминаниями о военном времени. Младший сержант Мария Михайловна Рохлина расскажет, как прямо со школьной скамьи ушла на фронт, как спасала и эвакуировала раненых защитников Сталинграда, и за что получила первую медаль «За боевые заслуги». Из уст советского артиллериста и военного политработника, генерал-полковника Бориса Павловича Уткина виртуальные гости узнают, как на передовой восприняли приказ Сталина № 227 «Ни шагу назад» и опубликованную в газете пьесу Александра Корнейчука «Фронт».

В завершение программы состоится онлайн-кинопоказ фильма «Солдаты» (1956) режиссера Александра Иванова, снятый киностудией Ленфильм. Первоначально картина называлась, как и повесть Виктора Некрасова, «В окопах Сталинграда», по мотивам которой снята лента. Зрители кинокартины знакомятся с историей простых солдат, сражающихся за Родину под разрушенным Сталинградом. Лента повествует о судьбе Керженцева, Валеги, Седых и других военных. Они идут сражаться за Сталинград в 1942 году, в тяжелый период Великой Отечественной.

 

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