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В субботу, 28 мая, музей им. Алабина приглашает на праздник «ЭКОкраеВЕД» детей от 4 лет и их родителей.

В нескольких залах музея разместят квест-станции, нужно будет двигаться от одной к другой.

На каждой квест-станции гостей ждут интересности: викторины, экологические игры, мастер-классы, практикумы на геологические, палеонтологические, ботанические и зоологические темы.

После выполнения всех заданий юные участники музейного праздника получат дипломы «ЭКОкраеВЕДа». А также памятные сувениры от музея и Самарского палеонтологического общества, среди которых открытки с музейными экспонатами!

Стоимость участия:

— игровой билет с путеводителем по квест-станциям: 250 рублей;

— билет сопровождения: 100 рублей.

Оплата только в кассе музея, можно картой.

Начало: в 12.00, окончание 16.00.

Продажа билетов: до 15.00.

Место проведения: Самара, ул. Ленинская, 142 (основное здание Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В.Алабина).

Телефон для справок: +7 (846) 333-64-23.