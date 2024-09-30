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Музей-галерея «Заварка» - мероприятия 3, 5 и 6 октября:

3 октября (четверг) в 19.00 пройдет пешеходная экскурсия «Архитектурное верю/не верю» (12+). Ее проведет архитектор-реставратор, медиатор Любовь Ионова.

Прогулка создана по мотивам действующей в «Заварке» выставки «Было/Не было» (12+) и основана на известной игре «верю – не верю». Это экскурсия-игра, на которой участникам предстоит определить правдивые и ложные истории и факты о зданиях на улицах Самарской и Ярмарочной.

С помощью специально разработанных архитектурных карточек экскурсантам нужно будет в каждый ход игры выбрать: соврать или сказать правду, а также доверится ли другим игрокам. Для участия не требуются специальные знания или подготовка, лишь логика, внимательность и память. В процессе игры будут раскрыты реальные истории домов, а в завершении посетителей ждет коллективное обсуждение, какие факты показались правдивыми и почему. Самый удачливый игрок получит особый подарок от Музея-галереи «Заварка».

Вход на мероприятие – 350 рублей.

5 октября (суббота) в 11.00 пройдет мастер-класс «Самарские окна» (6+).

Старший научный сотрудник музея Арина Гусарова обсудит с детьми, чем жизнь в частном доме отличается от жизни в квартире, что люди видят из окон, как меняется пейзаж в зависимости от сезона года и времени суток. Итоговой работой станет картонная оконная рама с красивыми резными наличниками, где каждый из участников сможет нарисовать свой уникальный пейзаж.

Вход на мероприятие – 250 рублей.

В октябре Музей-галерея «Заварка» совместно с искусствоведом, дизайнером и педагогом Дарьей Волковой запускает цикл мастер-классов «Черно-белая сказка» (12+) по линогравюре. Мини-курс включает три занятия, которые будут проходить по воскресеньям 6, 20 и 27 октября с 15.00 до 17.00.

Линогравюра – это техника высокой печати, которую легко освоить с минимумом оборудования. На курсе участники познакомятся с историей и основами печатной графики и изучат особенности искусства иллюстрации. Кроме того, на встречах можно будет создать по собственным эскизам произведения в технике линогравюры по мотивам быличек и сказок Поволжья, представленных на действующей в «Заварке» выставке «Было/Не было» (12+).

На первом занятии (6 октября) участники прослушают вводную лекцию о печатной графике, познакомятся с материалами, составят эскизы композиций и адаптируют их. На втором уроке (20 октября) создадут печатные доски с помощью специальных резцов, проведут тестовую печать и доработают свои формы. На заключительной встрече (27 октября) пройдет печать линогравюр.

Стоимость каждого занятия – 400 рублей. Просим обратить внимание: 3 занятия представляют собой цельный курс, каждая встреча связана с предыдущей.

Советуем участникам надевать темную, не сковывающую движения одежду.

Просим обратить внимание – количество мест на мероприятия ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись в социальных сетях Музея-галереи «Заварка», сообщает пресс-служба Музея-галереи «Заварка».

Музей-галерея «Заварка»: г. Самара, ул. Самарская, 207

Режим работы:

Ежедневно: 10.00 – 18.00

Пятница: 12.00 – 20.00

Фото: пресс-служба Музея-галереи «Заварка»