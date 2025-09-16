Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»

154

Музей-галерея «Заварка» запускает семейную мастерскую «Нити» (6+) в рамках проекта «По соседству». Это цикл встреч, на которых дети вместе с родителями или другими родственниками будут изучать историю своей семьи, говорить о традициях, создавать книги воспоминаний и фотоальбомы, играть в игры и узнавать много нового друг о друге.

Общение в теплой атмосфере в кругу семьи и близких поможет прояснить множество важных вещей, касающихся дома, окружающих людей и родственников, а также укрепить взаимопонимание и дружбу.

«Приглашаем взрослых и детей, которым интересна тема «семейной памяти» и которые хотят открыть что-то новое в себе и окружающих. Встречаться мы будем примерно раз в 2 недели. Хочется, чтобы у нас сформировался круг постоянных участников, но и новым лицам мы будем очень рады», – говорит куратор семейной мастерской «Нити», старший научный сотрудник музея Арина Гусарова.

Первая встреча пройдет в субботу, 20 сентября, в 11.00.

Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cPye6O