Главные новости:
На крупных объектах системы водоотведения устанавливаются системы дополнительной очистки стоков, приходящих из города.
«РКС-Самара» модернизируют канализационные насосные станции
В общей сложности на этих участках было обновлено 4,3 километра подземных коммуникаций.
«Т Плюс» завершила работы на 9 теплотрассах в Самаре
В Самаре начались съёмки сатирической комедии «Новости» для ТНТ
Около 5 тысяч человек в День города стали участниками культурно-познавательного экскурсионного проекта «Моя Самара»
Участник «Школы героев» работает над созданием музея-реконструкции в рамках стажировки в областном минкульте
В Ставропольском районе водитель на иномарке сбил двоих мужчин и уехал
В Тольятти ищут женщину, присвоившую чужой кошелек в магазине
Самарец не прошел собеседование на работу в Смышляевке и обокрал магазин
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»

16 сентября 2025 10:50
154
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»

Музей-галерея «Заварка» запускает семейную мастерскую «Нити» (6+) в рамках проекта «По соседству». Это цикл встреч, на которых дети вместе с родителями или другими родственниками будут изучать историю своей семьи, говорить о традициях, создавать книги воспоминаний и фотоальбомы, играть в игры и узнавать много нового друг о друге.
Общение в теплой атмосфере в кругу семьи и близких поможет прояснить множество важных вещей, касающихся дома, окружающих людей и родственников, а также укрепить взаимопонимание и дружбу.

«Приглашаем взрослых и детей, которым интересна тема «семейной памяти» и которые хотят открыть что-то новое в себе и окружающих. Встречаться мы будем примерно раз в 2 недели. Хочется, чтобы у нас сформировался круг постоянных участников, но и новым лицам мы будем очень рады», – говорит куратор семейной мастерской «Нити», старший научный сотрудник музея Арина Гусарова.
Первая встреча пройдет в субботу, 20 сентября, в 11.00.
Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cPye6O

В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
15 сентября 2025, 09:58
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
На полотнах, выполненных в традиционной технике маслом, изображены  привычные предметы быта: чашки с недопитым чаем, фрукты, цветы – все то, что окружает нас... Культура
376
В завершении памятного мероприятия участники возложили цветы к основанию памятника князю Григорию Засекину.
14 сентября 2025, 15:45
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
В завершении памятного мероприятия участники возложили цветы к основанию памятника князю Григорию Засекину. Общество
511
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025, 12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
На площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию города Самара.  Общество
685
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
113
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
146
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
459
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
385
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
684
