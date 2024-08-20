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Музей-галерея «Заварка»: мероприятия 23-25 августа

23 августа (пятница) в 18.00 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке «Было/Не было» (12+). Старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров познакомит посетителей с самарским фольклором. Местные байки и былины содержательно многообразны, поскольку важнейшей особенностью Самарской губернии является полиэтнический состав населения. На экскурсии гости пройдутся по залам, узнают о концепции и идее выставки, попробуют самостоятельно интерпретировать былички, сказки, легенды.

Вход на мероприятие – 250 рублей.

В субботу, 24 августа, в Музее-галерее «Заварка» состоится несколько мероприятий.

В 11.00 пройдет семейный мастер-класс «Воздушный змей» (6+). Воздушный змей – самый яркий атрибут лета. Под руководством старшего научного сотрудника музея Арины Гусаровой дети вместе с родителями сделают свои уникальные «летательные аппараты» для игр.

Вход на мероприятие – 400 рублей.

В 16.00 состоится ридинг-группа «Рассказы о достоверном» (12+). Это практика коллективного чтения литературы. В рамках работы выставки «Было/Не было» (12+) участники вместе с кандидатом филологических наук, администратором социальной сети Вконтакте Музея-галереи «Заварка» Ольгой Иваевой будут читать и обсуждать тексты из книги Дмитрия Садовникова «Сказки и предания Самарского края» (12+).

По мнению автора книги, местные байки и былины содержательно многообразны, ведь важнейшей особенностью Самарской губернии является полиэтнический состав населения. На мероприятии гости обсудят, как эта пестрота верований и обычаев отразилась в конкретных жанрах народной прозы.

Вход на мероприятие – 250 рублей.

25 августа (воскресенье) в 16.00 пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Дом на улице Самарской, в котором разместилась «Заварка» – один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары, объект культурного наследия регионального значения. Главными деталями являются уникальные элементы, сохранившиеся во время реставрации: печи, потолок, двери, фрагменты обоев и штукатурки. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова, а также о других доходных домах Самары и их жителях.

Вход на мероприятие – 150 рублей (входной билет в стоимость не входит).

Просим обратить внимание – количество мест на мероприятия ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись в социальных сетях Музея-галереи «Заварка».

Фото предоставлено пресс-службой Музея-галереи «Заварка»