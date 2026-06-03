Музей Эльдара Рязанова – победитель конкурса «Профессиональное развитие»

Проект «Музей Рязанова 2.0» Музея Эльдара Рязанова стал победителем конкурса «Профессиональное развитие» Благотворительного фонда Владимира Потанина в номинации «Институциональный опыт».

«Проект необходим для качественного развития единственного в России музея, посвященного Эльдару Рязанову. Сегодня посетителям доступны лишь три зала на первом этаже, что не позволяет раскрыть всю многогранность личности режиссера, – объясняет команда проекта. – В 2027 году исполняется 100 лет со дня рождения мастера. Мы стоим на пороге больших перемен: проводится экспертиза проекта реставрации и приспособления здания для современного использования. Вместе с обновлением стен необходимо создать современную и глубокую экспозицию, которая будет актуальна и через 10–15 лет».

Проект «Музей Рязанова 2.0» сформирует концепцию развития будущего музейного пространства, которое займет все три этажа здания и будет отвечать современным музейным стандартам и запросам аудитории. Для этого музей организует общественную встречу, серию стратегических установочных и проектировочных сессий (очных и онлайн), а в завершении проекта публично представит итоговую концепцию – продуманную, профессиональную и грамотную.

К участию в стратегических сессиях будут приглашены ведущие федеральные эксперты музейного проектирования (Иван Гринько, Анна Шевцова) и киноведения (Станислав Дединский, Евгений Марголит), дочь режиссера Ольга Рязанова, сотрудники и партнеры музея. Подобный междисциплинарный подход позволит взглянуть на деятельность музея по-новому, выработать качественную концепцию развития, объединяющую мемориальную функцию с просветительской и досуговой, а команде проекта приобрести теоретические знания и практический опыт.

«Разработанная концепция позволит музею выйти за рамки текущей деятельности и дать старт формированию многофункционального пространства, – продолжают участники проекта. – В итоге он станет центром притяжения для жителей и гостей Самары. «Местом памяти», где творчество Эльдара Рязанова будет осмыслено и передано будущим поколениям, где люди разных профессий, направлений деятельности и возрастов объединятся вокруг наследия режиссера, где у посетителей будет стимул для постижения возможностей кинематографа».

Команда проекта: Анастасия Чекмасова, Вячеслав Вербовой, Ирина Янцен и Варвара Арутюнова.

Партнером проекта выступает Агентство социокультурных технологий.