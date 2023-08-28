Музей Эльдара Рязанова: пешеходная экскурсия «САМАРА КОНДИТЕРСКАЯ»

31 августа, четверг, 18:30
Какую фабрику открыла семья Шустерман после переезда в Самару, были ли у него конкуренты? Какая проверка приходила к нему на фабрику? Что больше предпочитали жители дореволюционной Самары: печенье, карамель или может быть монпасье? И где все это можно было приобрести, в магазине или на базаре? В чем отличие конфект и конфет?
На пешеходной экскурсии прогуляемся по местным дореволюционным конфектными фабрикам, кондитерским, магазинам и попытаемся в современной Самаре отыскать следы дореволюционного мира сладостей, сообщает пресс-служба Музея.
Место сбора группы: Музей Э.А. Рязанова (ул. Фрунзе, 120)
Время: 31 августа, четверг, 18:30
Экскурсовод: Татьяна Пульная – историк, главный хранитель фондов
Цена: 350 руб./чел
Продолжительность: 1,5 часа
Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.
Фото: пресс-служба Музея