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Музеи Самарской области участвуют в голосовании международного конкурса «Музеи о Победе»

6 октября 2022 10:58
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Музеи Самарской области участвуют в голосовании международного конкурса «Музеи о Победе»

Музей Победы объявил онлайн-голосование в рамках Международного конкурса видеороликов о музейных экспозициях «Музеи о Победе».

Жителей Самарской области приглашают поддержать культурные учреждения региона – Научно-экспозиционное отделение Федерального государственного бюджетное учреждение «Дом Офицеров Самарского Гарнизона им. К.Е.Ворошилова» Минобороны России, Музей истории города Отрадного, Тольяттинский краеведческий музей, Ракетно-космический центр «Прогресс», Краеведческий музей городского округа Сызрань, Городской краеведческий музей городского округа Октябрьск, Музей трудовой славы АО «ТЯЖМАШ» г. Сызрань. Посетить виртуальные туры и проголосовать за них можно до 31 октября.

«Музейные активисты в видеоработах рассказали о музейных экспозициях, отдельных экспонатах и раритетах, посвященных боевым и трудовым подвигам советского народа в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн», - рассказали организаторы конкурса в Музее Победы.

Всего на конкурс поступило свыше 130 видеороликов из более чем 120 музеев России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Молдовы. Для онлайн-голосования экспертами отобрано 80 лучших работ, познакомиться с ними можно на сайте https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/konkurs-muzei-o-pobede/.

Подведение итогов и объявление победителей состоится 3 ноября. Торжественная церемония награждения пройдет в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума. 

Конкурс проводится Музеем Победы в рамках реализации Международного проекта «Территория Победы» совместно с Всероссийской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда при поддержке Российского информационного агентства «Победа РФ».

 

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