Муниципальным властям хотят дать право переименовывать сёла: с карты России могут исчезнуть Попки, Лох, Шалава, Бухалово и др.

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С карты России вскоре могут исчезнуть Мошонки, Попки, Лох, Шалава и другие названия населенных пунктов, в основном малых, которые в русском языке ассоциируются с чем-то неприличным или оскорбительным. Законопроект об упрощенной процедуре переименования сел и деревень внесли в Госдуму 19 октября. Авторы инициативы рассказали «Парламентской газете», кто должен будет оплачивать процедуру переименования.



Недавно вице-спикер Госдумы Владислав Даванков получил письмо из деревни Шалава, что в Ярославской области. Люди жаловались, что никак не могут сменить название населенного пункта. Жители соседних городов над ними смеются, молодежь уезжает, стараясь поскорее сменить прописку, поведал депутат в соцсети.

Населенных пунктов с неблагозвучными и обидными названиями на карте страны множество. Села Лох в Саратовской области, Антилохово — в Ивановской, Шалава — в Ярославской, Мусорка — в Самарской, Попки — в Псковской, Мошонки — в Калужской. В Тверской области люди живут в деревне Пуково, а населенные пункты с названием Бухалово есть в разных регионах.

Сменить неблагозвучное название — непросто, даже если люди этого хотят. Потребуется согласование регионального парламента, который не всегда дает добро, поскольку не хочет утверждать лишние расходы, а переименование населенных пунктов стоит денег, объяснил Владислав Даванков. В связи с этим он вместе с коллегой по фракции «Новые люди» Антоном Ткачевым внес в Госдуму законопроект об упрощенной смене топонимов.

Полномочия по переименованию авторы инициативы предложили передать на муниципальный уровень, решение смогут принять местные депутаты. Кроме того, может быть установлен запрет на использование в названиях населенных пунктов оскорбительных, уничижительных и принижающих достоинство жителей наименований.

Любое переименование требует денег, признал Владислав Даванков, но их стоит выделять, чтобы людям не было стыдно называть место своего жительства. «Мы не просим выделять из местного бюджета деньги на переименование — это траты регионального уровня, — объяснил «Парламентской газете» депутат. — Сейчас такие вопросы буксуют, потому что власти неохотно идут на выделение денег, связанных с неймингом. Если жители муниципалитетов проголосуют за переименование, закон обяжет региональных чиновников эти деньги искать».

Принятие закона совершенно не значит, что жители сразу пойдут переименовывать свои села, считает Даванков. Но в момент, когда люди этого захотят, у них будет такая возможность. «Людям из села Шалава может быть сложно называть свое место жительства, особенно неприятно девушкам, — заключил парламентарий. — А учитывая, что рядом есть село Великое, обидно становится вдвойне».

С коллегой согласился Антон Ткачев: законопроект, сказал он в комментарии нашему изданию, направлен не на увеличение финансирования, а на расширение полномочий. «Он необходим как раз для того, чтобы такие вопросы могли решаться снизу, на местном уровне, — уточнил Ткачев. — А уж когда люди решат, что переименование необходимо, то власти смогут заложить необходимые средства в бюджет».

Точная цена переименования хоть улицы, хоть города неизвестна. Зависит от количества домов и числа жителей, а также от нормативных документов муниципалитетов и регионов, в которые неизбежно предстоит вносить изменения. Об этом «Парламентской газете» сказал председатель Союза краеведов России Владимир Первушкин.

В России происходила не одна волна переименований, началось это еще в тридцатые годы прошлого века, сообщил краевед. Второй шквал пришелся на девяностые годы, когда повсеместно старались уйти от советских названий. До конца так и не ушли.

Сейчас инициативы с переименованиями стали точечными, но в каждом случае их глубоко прорабатывают. «Именно поэтому я против передачи таких полномочий на муниципальный уровень, — объяснил Владимир Первушкин. — Столь серьезные решения нельзя принимать по первому требованию. Обязательно должна быть образована экспертная комиссия, в состав которой войдут лингвисты, историки, краеведы. В отдельных муниципалитетах зачастую таких экспертов с должной квалификацией не найти. А ведь придется менять реестры, карты, указатели… Большая, долгая и дорогая работа».

В некоторых городах власти практикуют установку на улицах двойных аншлагов — с современным и историческим названием улицы. А чтобы люди не путались, старое название изображают другим шрифтом и указывают, что оно именно историческое. Особенно ярко исторические вывески представлены в Рыбинске Ярославской области, местные жители их любят и гордятся. Историческое название города или села тоже вариант для двойного указателя. Он не запутает путешественника, если стиль начертания будет отличаться, при этом на карте в навигаторе указано официальное название.

Фото: freepik.com