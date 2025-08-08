Я нашел ошибку
«Но пандемии не будет, потому что нужен зараженный комар».
Может ли произойти в России вспышка лихорадки чикунгунья
Количество пострадавших при обрыве канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика увеличилось до восьми, один из них находится в реанимации.
В Нальчике возбуждено уголовное дело об обрыве троса канатной дороги в курортной зоне
Вячеслав Федорищев отметил, что эти соревнования – настоящий праздник для любителей хоккея и шаг в развитии самарского хоккея, клуба ЦСК ВВС.
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
Глава региона поздравил с профессиональным праздником и поблагодарил за труд.
В преддверии Дня строителя Вячеслав Федорищев вручил награды специалистам и ветеранам отрасли
Водолаз обнаружил утонувшего на глубине 10 метров и доставил до береговой линии.
8 августа в Ставропольском районе напротив базы отдыха «Сосенки» в Волге утонул мужчина 
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили развитие химической промышленности в рамках нацпроекта.
В Самарской области прошло совместное заседание комиссии Госсовета РФ и координационных советов по промышленности и химии
Открывая заседание Совета, Игорь Комаров отметил, что в регионах Приволжского федерального округа реализуется широкий комплекс мер поддержки участников СВО и их семей.
На заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО обсудили меры социальной поддержки участников СВО
Министр строительства Александр Фомин вручил Благодарственные письма представителям отрасли – в знак признательности за высокий профессионализм и многолетний труд. 
В Самаре прошло мероприятие, посвящённое Дню строителя: чествовали строителей и ветеранов отрасли
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Может ли произойти в России вспышка лихорадки чикунгунья

8 августа 2025 23:01
171
«Но пандемии не будет, потому что нужен зараженный комар».

Вспышка лихорадки чикунгунья может произойти в России. С этим согласился завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров:«Но пандемии не будет, потому что нужен зараженный комар».

 В Роспотребнадзоре заявили, что болезнь не передается от человека к человеку, но не исключили риски завоза болезни в страну. Тем, кто собирается в потенциально опасные страны, в ведомстве посоветовали защищать себя от укусов насекомых.

Смертность лихорадки чикунгунья — один случай на тысячу человек, отметил главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро» Андрей Поздняков. В группу риска входят пожилые, люди с иммунодефицитом и маленькие дети, сообщает "Газета.Ru".

В перинатальном центре Новокуйбышевска прошел мастер-класс для будущих мам.
08 августа 2025, 16:57
В Новокуйбышевске будущим мамам и рассказали о правилах грудного вскармливания
В перинатальном центре Новокуйбышевска прошел мастер-класс для будущих мам. Здравоохранение
256
Ежедневно мы смотрим в экраны смартфонов, компьютеров и планшетов порой по 10-12 часов. Наши глаза испытывают нагрузку, которую невозможно было представить еще 20 лет назад.
08 августа 2025, 15:12
Главный врач больницы им. Т.И.Ерошевского: 9 правил как сохранить зрение в эпоху цифровых технологий
Ежедневно мы смотрим в экраны смартфонов, компьютеров и планшетов порой по 10-12 часов. Наши глаза испытывают нагрузку, которую невозможно было представить еще 20... Здравоохранение
372
В ходе капитального ремонта выполнена внутренняя отделка помещений, заменены система отопления, оконные и дверные проемы, проведен ремонт кровли и фасада.
07 августа 2025, 14:07
В поселке Масленниково обновили поликлиническое отделение Хворостянской больницы
В ходе капитального ремонта выполнена внутренняя отделка помещений, заменены система отопления, оконные и дверные проемы, проведен ремонт кровли и фасада. Здравоохранение
357
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили развитие химической промышленности в рамках нацпроекта.
8 августа 2025  19:17
В Самарской области прошло совместное заседание комиссии Госсовета РФ и координационных советов по промышленности и химии
250
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы развития промышленного потенциала Самарской области
8 августа 2025  18:31
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы развития промышленного потенциала Самарской области
269
Антон Алиханов отметил, что Министерство промышленности и Самарская область за последнее время наладили тесное и продуктивное взаимодействие.
8 августа 2025  16:49
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы поддержки промышленности Самарской области
275
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
8 августа 2025  13:29
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
262
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
8 августа 2025  11:30
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
313
