Может ли произойти в России вспышка лихорадки чикунгунья

171

Вспышка лихорадки чикунгунья может произойти в России. С этим согласился завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров:«Но пандемии не будет, потому что нужен зараженный комар».



В Роспотребнадзоре заявили, что болезнь не передается от человека к человеку, но не исключили риски завоза болезни в страну. Тем, кто собирается в потенциально опасные страны, в ведомстве посоветовали защищать себя от укусов насекомых.



Смертность лихорадки чикунгунья — один случай на тысячу человек, отметил главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро» Андрей Поздняков. В группу риска входят пожилые, люди с иммунодефицитом и маленькие дети, сообщает "Газета.Ru".