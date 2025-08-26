Московский классический балет выступит в Самаре

216

С 1 по 4 октября на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоятся масштабные гастроли Государственного академического театра классического балета им. Наталии Касаткиной и Владимира Василёва, известного также как Московский классический балет

Гастроли организованы в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ «Большие гастроли».

Театр, который в этом году проводит свой 60-й юбилейный сезон, покажет свои самые любимые постановки. Они ярко иллюстрируют все грани авторской хореографической школы Касаткиной-Василёва: «Спартак» на музыку Арама Хачатуряна, «Сотворение мира» на музыку Андрея Петрова, одноактные балеты «Весна священная» (музыка Игоря Стравинского) и «Петербургские сумерки» (на музыку Петра Ильича Чайковского), а также балеты «Золушка» (композитор Сергей Прокофьев) и «Дама с камелиями» (музыка Джузеппе Верди).

Имена балетмейстеров Наталии Касаткиной и Владимира Василева вписаны золотыми буквами в книгу истории культуры XX века. Всемирную славу им принесли постановки балетов на музыку их современников – Арама Хачатуряна, Андрея Петрова, Игоря Стравинского.

Касаткина и Василёв начинали как балетмейстеры Большого и Мариинского (тогда Кировского) театров, а в семидесятых основали собственную школу. Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева стал одним из трех существующих в России авторских театров классического балета. За рубежом он прославился под своим гастрольным названием – Московский классический балет.

За свою историю театр воспитал более тридцати золотых медалистов международных конкурсов, пятерых лауреатов и двоих обладателей Гран-при Парижской академии танца. В спектаклях театра в разное время танцевали такие артисты, как Майя Плисецкая, Сергей Полунин, Михаил Барышников, Ульяна Лопаткина, Светлана Захарова и другие. Гастроли театра прошли более чем в 30 странах мира на 5 континентах и в 200 городах России.

Фото предоставлено Минкультом Самарской области