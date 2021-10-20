Мошенники могут использовать персональные данные покупателей поддельных сертификатов о вакцинации

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Граждане, которые покупают поддельные сертификаты о прививках и справки о медотводе, подвергают себя неоправданному риску: во-первых, несут угрозу заражения короновирусной инфекцией для себя и окружающих. Во-вторых, многие сайты, предлагающие услугу по продаже фальшивых документов, используются для получения конфиденциальных сведений о человеке. Ваши данные могут использовать для оформления микрозаймов, регистрации компаний, а также сим-карт для совершения мошеннических действий с данных телефонных номеров.

Также злоумышленники вводят в заблуждение граждан, убеждая внести предоплату, но «сертификаты» не предоставляют.

ГУ МВД России по Самарской области обращается ко всем: если вы обладаете информацией о лицах, которые предлагают услуги по получению медицинских справок, сертификатов и других документов в обход официальных процедур, сообщите об этом в ближайший отдел полиции или по телефону «112».

Фото из открытых источников