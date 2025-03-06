Мошенники массово похищают деньги у россиян из-за прикладывания карты к смартфону

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Мошенники активизировали кражу денег россиян с использованием уже привычной NFC-технологии: средства исчезают после того, как карту прикладывают к смартфону, пишут «Известия».

Люди устанавливают фишинговые утилиты, которые маскируются под банковские — в приложении просят прислонить «пластик» к телефону якобы для входа и ввести ПИН. Так виртуальная карта привязывается к совершенно другому смартфону преступника, который уже стоит у банкомата и опустошает ее. Схема распространяется массово: число таких мошенничеств в 2025-м уже вдвое превысило уровень всего 2024-го, уточнили в «Лаборатории Касперского». Ущерб может перевалить за 100 млн рублей.

Эта схема стала активно набирать популярность в прошлом году. И за прошедший период 2025-го число мошенничеств с ее использованием уже вдвое превысило уровень всего 2024-го.

Пользователям нужно помнить, что ни в коем случае не стоит переходить по ссылкам и устанавливать программное обеспечение по указанию третьих лиц, отметили в пресс-службе банка «Новиком».

Кроме того, категорически нельзя передавать данные о самой карте, прежде всего ПИН-код и CVV, продолжил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. По его словам, в некоторых случаях даже есть смысл отказаться от устройств с NFC, например для людей старшего поколения. Это может быть не только безопаснее, но и удобнее — оплата на кассе будет проходить быстрее с обычной картой.

— Среди других рекомендаций для снижения рисков, актуальных и для других схем, — установить лимиты на операции по картам и вообще не держать крупные суммы на счете. Деньги, которые не собираетесь тратить в ближайшее время, лучше переводить на накопительные счета и вклады. Украсть их оттуда сложнее, а сами банки еще и начисляют проценты, — добавил Владимир Ульянов.

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