Мошенники используют номера россиян, пытавшихся их разыграть, как подменные для новых афер

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Телефонные мошенники начали мстить россиянам, которые распознают злоумышленников и начинают им грубить или пытаются разыграть, рассказал РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

"Телефонные номера таких людей в дальнейшем могут использоваться в качестве подменных при обзвонах. В результате позже таким шутникам начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги", — сообщил собеседник агентства.

Проблема телефонного мошенничества стоит крайне остро. Компания установила, что больше 40 процентов россиян во втором квартале это года получали звонки от аферистов, а всего в первом полугодии различные спам-звонки поступили 97 процентам пользователей.

Пик активности мошенников пришелся на июнь — 28,5 процента абонентов получили вызовы с подозрительных номеров.

Пользователи отмечают, что спам-звонки чаще всего роботизированы, либо мошенники представляются сотрудниками силовых органов.

"Обычно злоумышленники действуют весьма уверенно, поставленным голосом сообщают абоненту, что необходимо посодействовать следствию, а сам звонок будет записан", — рассказал аналитик Kaspersky Who Calls Владимир Григорьев.

Больше всего жалоб на такую схему зафиксировали в августе, добавил он.

Григорьев пояснил, что злоумышленники отрабатывают разные сценарии и могут быстро переключаться на более эффективные.

В Банке России изданию отметили, что мошенники используют множество психологических приемов, чтобы вывести человека из равновесия, передает ТАСС.

"Чтобы не стать жертвой мошенников, никогда и ни в коем случае не сообщайте звонящим, кем бы они не представлялись, личные данные, данные банковской карты, коды из SMS, секретные слова. При поступлении подозрительного телефонного звонка немедленно прервите разговор", - сказали в ЦБ.

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