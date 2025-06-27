Мощам Святителя Тихона можно будет поклониться в Софийском соборе Самары

129

29 – 30 июня 2025 года Самара станет частью всероссийского Крестного хода. В Софийском соборе с воскресенья до вечера понедельника будет находиться ковчег с мощами Святителя Тихона Патриарха Московского и всея Руси. Еще состоится концертная программа «Хранитель Церкви Русской» приуроченная к этому событию.

Напомним, что по епархиям Русской Православной Церкви по благословению Патриарха Кирилла с апреля идет Крестный ход со святыней из Донского монастыря. Он посвящен 100-летию со дня блаженной кончины Святителя Тихона.

В Софийском соборе уже действует выставка «Кто ны разлучит от любве Божия», материалы которой иллюстрируют жизненный путь и подвиг служения Святейшего патриарха Тихона.

29 июня в 13.00 жителей и гостей Самары приглашают на концертную программу «Хранитель Церкви Русской». Литературно-музыкальную композицию представят сводный хор Самарской духовной семинарии и Самарский губернский мужской хор «София», струнная группа симфонического оркестра Тольяттинской филармонии и артисты Самарской филармонии. Концертная программа состоится в зале торжественных собраний Софийского собора. Вход свободный.

Ковчег с частицею мощей Святителя Тихона в Самаре будет находиться в Софийском соборе (ул. Соколова, 1«А»). Поклониться святыне можно:

29 июня с 9.00 до 20.00,

30 июня с 8.00 до 18.30,

молебны с акафистом в 12.00 и в 15.00.

Фото: организаторы события