молодёжь Самарской области встретилась с Героем Российской Федерации Владимиром Шамановым

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20 мая 2022 года в рамках юбилейного XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в патриотическом кластере Самарской губернии состоялась встреча с Героем Российской Федерации Шамановым Владимиром Анатольевичем в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями».

Участники мероприятия – воспитанники военно-патриотических объединений и юнармейских отрядов Самарской области, волонтеры Победы и представители регионального поискового движения – получили уникальную возможность лично пообщаться с Героем РФ, услышать из первых уст истории, задать интересующие вопросы.

«Разговор старшего поколения с младшим - это и есть та самая прямая коммуникация. Мы тоже когда-то были молодыми, с удовольствием слушали рассказы старших товарищей. Спрашивали, как достичь результата, узнать формулу успеха», – рассказал Владимир Шаманов.

Генерал-полковник, Герой Российской Федерации, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва, заместитель председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений иногда сам себе удивляется, как у него, простого мальчишки из простой семьи, который вырос в сельской местности, всё получилось.

«В жизни всегда мне помогали две составляющие – учеба, стремление к познанию мира и активные занятия спортом. Это основные критерии для молодого человека, который нацелен на большие результаты, целеустремлен и хочет быть успешным», – поделился секретами успеха Герой Российской Федерации.

Владимир Шаманов уверен, что одним из приоритетных задач является поддержка молодежи государством. В настоящее время очень важно, чтобы молодое поколение чувствовало опору со стороны своей страны.

«Сегодня, когда Россия находится в сложных обстоятельствах, прежде всего международного характера, всех беспокоит один вопрос – почему нам достались такие несметные богатства. Но чтобы на него ответить, нужно здесь жить, нужно страной дорожить. Поэтому любите и цените наше Отечество. Оно уникально, и с точки зрения исторической составляющей, уникально и по структуре населения, которое отличается единством и сплоченностью», – сказал Владимир Анатольевич.

Отвечая на вопросы участников мероприятия, Владимир Шаманов рассказал о своих увлечениях, занятиях спортом. В частности, о борьбе и любви к футболу, свойственной всем мальчишкам. Как признался Владимир Анатольевич, особо его привлекало чтение книг, посещение театров и музеев. С трепетом он вспоминает представление А.Рыбникова «Юнона и Авось».

В завершении диалога Герой Российской Федерации Владимир Шаманов пожелал всем мирного неба, умения получать имеющиеся мировые знания, отметив, что готовность к защите Отечества всегда была непреложным правилом русского общества: дореволюционного, советского и современного.

«Получая военное образование, вы выигрываете как личность, потому что наряду с профессиональными знаниями вы получаете прикладные. Заложенный фундамент всегда пригодится. Я очень люблю Самару и люблю сюда приезжать. Это город огромных возможностей. Желаю, чтобы вы смогли реализовать эти возможности и стать теми людьми, которыми будет гордиться Россия», – заключил генерал-полковник.