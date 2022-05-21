Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти женщина в ходе конфликта с мужчиной нанесла повреждения его автомобилю
В Тольятти женщина в ходе конфликта с мужчиной нанесла повреждения его автомобилю
В Тольятти водитель насмерть сбил пешехода
В Тольятти водитель насмерть сбил пешехода
молодёжь Самарской области встретилась с Героем Российской Федерации Владимиром Шамановым
Молодёжь Самарской области встретилась с Героем Российской Федерации Владимиром Шамановым
На юге Казахстана из роддома эвакуировали около 100 человек после взрыва в аптеке
На юге Казахстана из роддома эвакуировали около 100 человек после взрыва в аптеке
В Тольятти столкнулись автокран, автобус и большегруз
В Тольятти столкнулись автокран, автобус и большегруз
В Самаре водитель сбил женщину и девочку, ехавших на электросамокате
В Самаре водитель сбил женщину и девочку, ехавших на электросамокате
Китайские специалисты и их автоплатформа, возможно, будут задействованы на производстве «Москвича»
Китайские специалисты и их автоплатформа, возможно, будут задействованы на производстве «Москвича»
6 из 10 самарцев — за детско-юношескую организацию, но на возрождение пионерии согласны только 34%
6 из 10 самарцев — за детско-юношескую организацию, но на возрождение пионерии согласны только 34%
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.89
-3.51
EUR 60.9
-4.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На юбилейной Студвесне театр танца Эльвиры Первовой «СКРИМ» покажет фрагменты нового спектакля
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
«Российская студенческая весна»: посетить «Фестивальный городок» и получить бесплатный билет на конкурсные площадки может каждый 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Молодёжь Самарской области встретилась с Героем Российской Федерации Владимиром Шамановым

21 мая 2022 13:27
114
молодёжь Самарской области встретилась с Героем Российской Федерации Владимиром Шамановым

20 мая 2022 года в рамках юбилейного XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в патриотическом кластере Самарской губернии состоялась встреча с Героем Российской Федерации Шамановым Владимиром Анатольевичем в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями». 

Участники мероприятия – воспитанники военно-патриотических объединений и юнармейских отрядов Самарской области, волонтеры Победы и представители регионального поискового движения – получили уникальную возможность лично пообщаться с Героем РФ, услышать из первых уст истории, задать интересующие вопросы.

«Разговор старшего поколения с младшим - это и есть та самая прямая коммуникация. Мы тоже когда-то были молодыми, с удовольствием слушали рассказы старших товарищей. Спрашивали, как достичь результата, узнать формулу успеха», – рассказал Владимир Шаманов.

Генерал-полковник, Герой Российской Федерации, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва, заместитель председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений иногда сам себе удивляется, как у него, простого мальчишки из простой семьи, который вырос в сельской местности, всё получилось. 

«В жизни всегда мне помогали две составляющие – учеба, стремление к познанию мира и активные занятия спортом. Это основные критерии для молодого человека, который нацелен на большие результаты, целеустремлен и хочет быть успешным», – поделился секретами успеха Герой Российской Федерации.

Владимир Шаманов уверен, что одним из приоритетных задач является поддержка молодежи государством. В настоящее время очень важно, чтобы молодое поколение чувствовало опору со стороны своей страны. 

«Сегодня, когда Россия находится в сложных обстоятельствах, прежде всего международного характера, всех беспокоит один вопрос – почему нам достались такие несметные богатства. Но чтобы на него ответить, нужно здесь жить, нужно страной дорожить. Поэтому любите и цените наше Отечество. Оно уникально, и с точки зрения исторической составляющей, уникально и по структуре населения, которое отличается единством и сплоченностью», – сказал Владимир Анатольевич.

Отвечая на вопросы участников мероприятия, Владимир Шаманов рассказал о своих увлечениях, занятиях спортом. В частности, о борьбе и любви к футболу, свойственной всем мальчишкам. Как признался Владимир Анатольевич, особо его привлекало чтение книг, посещение театров и музеев. С трепетом он вспоминает представление А.Рыбникова «Юнона и Авось».

В завершении диалога Герой Российской Федерации Владимир Шаманов пожелал всем мирного неба, умения получать имеющиеся мировые знания, отметив, что готовность к защите Отечества всегда была непреложным правилом русского общества: дореволюционного, советского и современного. 

«Получая военное образование, вы выигрываете как личность, потому что наряду с профессиональными знаниями вы получаете прикладные. Заложенный фундамент всегда пригодится. Я очень люблю Самару и люблю сюда приезжать. Это город огромных возможностей. Желаю, чтобы вы смогли реализовать эти возможности и стать теми людьми, которыми будет гордиться Россия», – заключил генерал-полковник.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре в эти выходные пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2022».
21 мая 2022  10:44
В Самаре в эти выходные пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2022»
248
«Российская студенческая весна» в Самаре устанавливает рекорды
21 мая 2022  10:27
«Российская студенческая весна» в Самаре устанавливает рекорды
209
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
20 мая 2022  11:26
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
535
В Самаре работает «Фестивальный городок» XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»: ФОТО
20 мая 2022  10:59
В Самаре работает «Фестивальный городок» XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»: ФОТО
494
Программа XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» на 20 мая
20 мая 2022  10:44
Программа XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» на 20 мая
573
Весь список