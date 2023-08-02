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Молодёжь Самарской области обучится навыкам самоуправления в школе молодёжного актива «Кузница кадров»

2 августа 2023 20:02
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Молодёжь Самарской области обучится навыкам самоуправления в школе молодёжного актива «Кузница кадров»

В Самарской области стартует проект «Кузница кадров», который направлен на выявление и развитие лидеров в молодёжной среде. Участниками проекта станут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке myrosmol.ru/event/135313.

Школа молодёжного актива «Кузница кадров» является частью программы комплексного развития молодежи Самарской области «Регион для молодых» в рамках национального проекта «Образование» и проводится при поддержке Правительства Самарской области и Росмолодежи. Проект направлен на повышение профессиональных и лидерских компетенций молодых людей в сфере организации деятельности школьного, студенческого самоуправления, а также среди работающей молодежи. Впервые проект «Кузница кадров» был реализован в 2011 году, и за годы его проведения выпустил более тысячи выпускников – лидеров и активистов студенческого самоуправления.

«Проект «Кузница кадров» уже много лет проводится в Самарской области, он уже стал своеобразным молодежным брендом нашего региона. В этом году проект получил поддержку не только Правительства Самарской области, но и Федерального агентства по делам молодежи. Одним из главных нововведений «Кузницы кадров» в этом году стали смены для школьников. Это важное обновление проекта, которое позволит внести значимый вклад в развитие школьного самоуправления», - отметил Сергей Бурцев, замминистра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи. 

Всего пройдет 7 смен проекта для школьников, работающей молодежи, а также студентов образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций. Первые смены стартуют уже 11 августа и пройдут для школьников от 14 до 17 лет. Смены для лидеров школьного самоуправления проводятся при поддержке Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». На них участники познакомятся с Движением, а также пройдут образовательную программу по развитию лидерских качеств, творческого потенциала и повысят свои «мягкие» навыки, необходимые для успешного человека в 21 веке.

«Современным детям важно не только предложить инициативу, но и самому воплотить её в жизнь. Поэтому в рамках «Кузницы кадров» мы хотим обучить участников навыкам самоуправления, показать инструменты, с помощью которых можно реализовать их идеи, погрузить их в сообщество людей, близких по духу. Так, в наших школах и первичных отделениях появятся лидеры, способные организовывать работу команды, высказывать и реализовывать идеи, которые действительно интересны ребятам», - рассказала председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Самарской области Кристина Гнатюк.

Смены направления «Школьное самоуправление» пройдут с 11 по 14 августа, с 15 по 18 августа и с 25 по 28 августа. Для лидеров среди работающей молодежи смена пройдет с 3 по 5 сентября, а для студентов вузов и СПО пройдут 3 смены в период с 6 по 17 сентября.

«Наша главная задача – дать механизмы и методики, которые молодые люди – участники проекта, – смогут использовать в своей работе в образовательных и общественных организациях, компаниях. Опыт показывает, что такой формат проекта действительно работает, что подтверждают и примеры наших «выпускников», которые сегодня являются активистами и лидерами в своих вузах, СПО. Уверена, что программа, которую мы приготовили в этом году для участников, будет полезна и позволит им расширить горизонты своих возможностей», - подчеркнула руководитель проекта «Кузница кадров» Марина Бабаченко.

Для регистрации необходимо перейти по ссылке myrosmol.ru/event/135313, выбрать смену и подать заявку. После чего участникам будет необходимо выполнить задание, по результатам которого будут отобраны участники, которые и поедут на слет в Молодежный центр «Лесная сказка». 

Организатором школы молодёжного актива «Кузница кадров» является Самарская региональная социально-патриотическая общественная организация «Губерния».

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