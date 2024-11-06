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Молодёжь 63 региона научили писать социальные проекты

6 ноября 2024 12:12
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Молодёжь 63 региона научили писать социальные проекты

Для молодёжи Самарской области с 1 по 3 ноября прошла образовательная смена «Амбассадоры активности. Создание». Для 220 участников от 14 до 35 лет эксперты из Самары, Нижнего Новгорода, Липецка и Москвы провели обучающие тренинги по социальному проектированию, разобрали существующие проекты и рассказали, как оформить заявки на участие в конкурсе Росмолодёжь.Гранты.

Выезд «Создание» стал четвёртой сменой Школы молодёжного актива «Амбассадоры активности». В Молодёжном центре «Лесная сказка» в Кинельском районе собрались молодые люди, которые занимаются социальным проектированием. Выезд проходил по двум направлениям: «потенциальные участники грантовых конкурсов» и «наставники молодёжи». Участниками первого направления стали молодые жители Самарской области, которые подавали или планируют подавать заявки на участие в различных грантовых конкурсах, а также те, кто уже успешно реализовали свои проекты. Участниками второго направления стали молодые люди, которые имеют большой опыт в социальном проектировании и готовы его передавать, а также ответственные за проектную деятельность в образовательных и молодёжных организациях региона.

«Сегодня у молодёжи есть множество возможностей реализовать себя, свою идею, сделать личный вклад в развитие города, региона, страны. Одна из них – это грантовые конкурсы, на которых можно выиграть средства для реализации своего проекта. Ключевым конкурсом для молодёжи является Росмолодёжь.Гранты, на котором физические лица могут выиграть грант до 1 млн рублей. Написание социальных проектов и оформление их в конкурсные заявки – это определенные компетенции, которым можно научиться. Выезд «Амбассадоры активности. Создание» как раз направлен на обучение социальному проектированию. Мы собрали авторитетных спикеров из разных городов, которые в течение трёх дней смогли максимально компактно и эффективно передать свои знания нашим участникам. Уверена, что это даст импульс ребятам, и уже в ближайшем будущем количество молодёжных проектов в нашем регионе увеличится», — рассказала руководитель выезда «Амбассадоры активности. Создание», заместитель руководителя Центра поддержки и реализации проектов и программ Агентства по реализации молодёжной политики Виктория Хоркина.

На протяжении трёх дней эксперты Росмолодёжь.Гранты, Центра поддержки и реализации проектов и программ Агентства по реализации молодёжной политики Самарской области, а также руководители некоммерческих организаций региона проводили тренинги, лекции, практические занятия и мастер-классы. Участники прошли обучение по основам социального проектирования и логике проекта, дизайн-мышлению, разобрали процесс генерации проектной идеи, а также написали заявки на участие в конкурсе Росмолодёжь.Гранты. Наставников познакомили с проектным сообществом региона, провели лекции и мастер-классы по методам определения проблемы в социальном проектировании, разобрали критерии, ценности и смыслы грантовой заявки, а также обучили новым форматам работы с молодёжью.

«Любые изменения в жизни сейчас связаны с проектным управлением. Чем раньше мы начинаем ему учить молодёжь, тем быстрее они приобретают навыки, которые необходимы им в жизни. И это не только про проекты, но и про те компетенции, которые необходимы, чтобы стать успешными в жизни», – отметил Михаил Шапкин, эксперт-наставник Росмолодёжь.Гранты, г. Нижний Новгород.

На смене «Амбассадоры активности. Создание» участники не только прошли обучение, но и получили консультации у экспертов Росмолодёжь.Гранты, на которых разобрали их проекты, помогли доработать и оформить их в заявку. В будущем разработанные проекты участники смогут подать на грантовый конкурс.

«Мне было важно узнать больше, как правильно писать проект, и именно это мне здесь удалось получить. Для нас провели игру «ПроЛог: МСО.проекты», на которой можно пройти все шаги создания проекта. Это было интересно и полезно для нас, а в будущем точно пригодится в работе со студентами. А самое важное – это люди, с которыми мы познакомились.  Во многом именно благодаря сообществу появляются новые идеи для проектов, а также рождается команда, которая может реализовать и сам проект», – рассказала Анастасия Данилина, специалист по работе с молодёжью Самарского университета, участник смены.

Впереди у проекта «Амбассадоры активности» еще 3 выезда, зарегистрироваться на которые можно по ссылке.

Школа молодёжного актива Самарской области «Амбассадоры активности» является частью программы комплексного развития молодёжи Самарской области «Регион для молодых» и реализуется в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодёжи.

Организаторами проекта являются Агентство по реализации молодёжной политики Самарской области и АНО «Центр развития молодёжи «Продвижение». Партнёрами проекта выступают Региональное отделение «Движения Первых» Самарской областиСовет ректоров вузов Самарской области; Совет директоров ссузов Самарской области; Молодёжный совет Федерации профсоюзов Самарской области; Самарское региональное отделение «Российские студенческие отряды».

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