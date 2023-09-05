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Молодым сотрудникам ОВД СО  вручили служебные удостоверения и табельное оружие

5 сентября 2023 14:46
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Для молодых сотрудников провели экскурсию по Музею истории органов внутренних дел Самарской области.

«На вас возлагается ответственность за добросовестное исполнение служебного долга», - поздравляя полицейских, отметил начальник областного главка МВД генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов.

В торжественной обстановке состоялась церемония вручения служебных удостоверений и табельного оружия молодым сотрудникам ОВД Самарской области, окончившим в этом году образовательные учреждения МВД России.

Мероприятие прошло в Музее истории органов внутренних дел Самарской области, располагающемся в областном главке полиции.

Юношей и девушек поздравил начальник Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов и председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант милиции Владимир Глухов.

Пожелав гордо нести звание сотрудника органов внутренних дел и с честью служить во благо России, начальник Главного управления МВД России по Самарской области вручил молодым офицерам их первые служебные удостоверения: «Сегодня одно из знаковых событий в вашей жизни. Вы закончили свое обучение и поступаете на службу в органы внутренних дел Самарской области. Надеюсь, что полученные знания пригодятся вам в дальнейшей службе, ведь вас ждет не простая работа. К сотрудникам правоохранительных органов повышенное внимание и на вас возлагается ответственность за добросовестное исполнение служебного долга. Желаю вам успехов».

Участковые уполномоченные полиции, следователи и сотрудники уголовного розыска, не скрывая трепетного волнения получили свое первое служебное удостоверение и табельное оружие.

«Уважаемые молодые сотрудники, поздравляю вас от лица ветеранского движения. Желаю вам достижения поставленных задач и прошу отметить, что мы всегда готовы оказать вам помощь, поделиться накопленным опытом и знаниями», - отметил генерал-лейтенант милиции Владимир Глухов.

Далее для молодых сотрудников провели экскурсию по Музею истории органов внутренних дел Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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