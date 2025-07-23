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Молодых людей из Самарской области приглашают на форум «Добрино»

23 июля 2025 13:59
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Молодых людей из Самарской области приглашают на форум «Добрино»

Развиваем гражданское общество вместе!


С 9 по 14 сентября 2025 года в Ханты-Мансийске пройдёт Всероссийский форум развития гражданского общества «Добрино» платформы Росмолодёжь.Форумы, который проводится в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети». Форум является флагманским проектом Академии развития гражданского общества «Добрино» – проект от Росмолодёжь. В 2025 году он соберёт 500 участников со всех уголков страны — представителей некоммерческих организаций, органов власти, бизнеса, образовательных учреждений, наставников , лидеров общественных инициатив и активистов в возрасте от 14 до 35 лет. Подать заявку на «Добрино» можно до 1 августа на платформе Добро.рф .
На площадке форума участников ждёт обновленная программа: новые образовательные форматы, интенсивная полезная программа и интеграции от партнёров «Добрино» – «Волонтёров Победы», «Профразвития», «ВК», Роспатриотцентра Росмолодёжи и «Тавриды.Арт». Пять тематических направлений помогут молодым людям прокачать свои навыки для того, чтобы в будущем помогать развивать третий сектор в своём регионе и стране.
Направление наставничества посвящено участникам, способным сформировать методологию «от человека к человеку». На программе они обменяются знаниями и системно обсудят вопрос «как воспитывать людей в духе традиционных ценностей». 
На направлении помогающие профессии встретятся специалисты, чья основная деятельность направлена на оказание поддержки и помощи другим людям в различных аспектах их жизни. Это профессионалы, взаимодействующие с людьми с инклюзией, сложными подростками, работающие на горячих линиях, в паллиативных центрах, а также все те, чья работа связана с социальным служением. 
 Представители НКО на форуме обменяются опытом и получат инструменты для своего устойчивого развития и взаимодействия с властью и бизнесом.
В блоке, посвященном добровольчеству , примут участие молодые люди в возрасте от 14 лет. На направлении поговорят про социальное здоровье общества и способы влияния на него, а также обсудят тему — «Добровольчество как социальный лифт».
Проекты по внедрению инноваций в систему образования будут создавать на направлении, связанном с программой « Обучение служением ». Его участниками будут как представители учебных заведений – педагоги и студенты, так и социальные партнёры программы, а также верификаторы.
Организаторами форума выступают Росмолодёжь, Ассоциация Добро.рф, Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Академия развития гражданского общества «Добрино», АНО «Молодежный центр Югры»..

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