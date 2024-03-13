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Молодые жители губернии смогут принять участие в региональном этапе Всемирного фестиваля «Действуй!»

13 марта 2024 16:12
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В Самаре старт «полезной» программы Фестиваля «Действуй!» состоится 13 марта 2024 года.

13 и 14 марта 2024 года молодые жители Самарской области смогут принять в региональном этапе ВФМ-2024 – фестивале «Действуй». 14+

В Самаре старт «полезной» программы Фестиваля «Действуй!» состоится 13 марта 2024 года. Участники получат возможность приобщиться к зооволонтёрству: передать корм в приют для животных, поухаживать и погулять с собаками. Основная программа регионального Фестиваля пройдёт 14 марта 2024 года в Молодёжном многофункциональном центре Самарской области (пр-т Масленникова, 37).

На фестивале «Действуй» будут работать около 20 различных площадок с мастер-классами, лекциями и полезными активностями для молодёжи региона. Полученным опытом и знаниями поделятся участники самарской делегации и волонтёры Всемирного фестиваля молодёжи: серебряные добровольцы проведут мастер-классы по нейробике, созданию украшений и различных эко-аксессуаров, амбассадоры #МЫВМЕСТЕ расскажут о возможностях Международной премии и как принять в ней участие.

Команда Центра привлечения и подготовки волонтёров ВФМ-2024 Самарской области подведёт итоги волонтёрской программы. Также участников ждут тренинг по коммуникации и этноквиз «Из России с любовью». В торжественной части состоятся встреча с министром молодёжной политики Самарской области Сергеем Бурцевым, презентация волонтёрской программы Всемирных Игр Дружбы, а также подведут итоги участия самарской делегации во Всемирном фестивале молодёжи.

Цель Фестиваля «Действуй!» – трансляция миссии ВФМ-2024 по укреплению образа России как открытого государства во всех регионах страны. Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи проходил с 1 по 7 марта. Самарскую область представили 180 молодых жителей региона и 90 волонтёров, прошедших конкурсный отбор. Всего ВФМ-2024 объединил 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и др., включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в фестивале принимали участие подростки в возрасте от 14 до 17 лет.

 

Фото:   freepik.com

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