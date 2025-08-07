Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области физкультурно-спортивные мероприятия будут проходить на территории всех муниципальных образований.
9 августа в губернии, состоятся мероприятия, посвященные Дню физкультурника
Самарцев приглашают прогуляться по Москве в VR-очках и попробовать ледяной чай.
В Самаре откроется мобильный туристско-информационный центр Москвы с бесплатными активностями
В целях повышения безопасности дорожного движения региональное министерство транспорта Самарской области реализует комплекс мероприятий на аварийно-опасных участках автодорог.
В губернии выполнено 69 % мероприятий по устранению мест концентрации ДТП
Участников приглашают обсудить ключевые направления модернизации дорожной инфраструктуры региона, перспективы её дальнейшего совершенствования и повышение уровня комфорта для жителей и гостей области.
8 августа состоится стратегическая сессия «Перспективы развития дорожной деятельности Самарской области до 2036 года»
В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Отрадного подозревается в получении взятки
В Самаре ночью +17, +19°С, днем +26, +28°С.
8 августа в регионе местами кратковременный дождь, гроза, до +29°С
На сегодняшний день подрядные организации выполнили около 70% работ.
Иван Носков в рамках рабочего выезда проверил ход дорожной кампании
В ходе финала будут проходить спортивные и интеллектуальные соревнования, включая историческую викторину, легкоатлетическую эстафету, командные спортивные соревнования (волейбол, мини-футбол и др.) и семейную эстафету.
Молодые специалисты предприятий Самарской области участвуют в финале окружного проекта «МолоТ»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.19
0.14
EUR 93.01
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Молодые специалисты предприятий Самарской области участвуют в финале окружного проекта «МолоТ»

7 августа 2025 16:37
124
В ходе финала будут проходить спортивные и интеллектуальные соревнования, включая историческую викторину, легкоатлетическую эстафету, командные спортивные соревнования (волейбол, мини-футбол и др.) и семейную эстафету.

7 августа 2025 года в Перми дан старт финалу нового общественного проекта Приволжского федерального округа «МолоТ» (Молодежный труд) для работающей молодёжи. Этот проект проводится впервые. Его финал объединил 420 участников из 14 регионов ПФО – молодых специалистов предприятий реального сектора экономики в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе молодых семей с детьми.

Проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, который ранее отмечал значимость «МолоТа» как средства мотивации и общественного признания.

С приветственным словом к участникам обратился замполпреда Олег Машковцев: «Уважаемые участники проекта, от имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова поздравляю вас с началом нового общественного проекта «Молот». Мы его готовили целый год. У нас в округе много проектов реализуется для школьников и студентов, но проекта для работающей молодежи, который смог бы объединить такое количество людей – нет. На самом деле вас намного больше, и вы молодцы, что приехали сюда, пройдя серьезный отбор в своих регионах. История вершится здесь прямо на глазах – проект такого масштаба появляется в Приволжье».

Замполпреда также озвучил поздравление от начальника управления Президента России по общественным проектам Сергея Новикова: «Развитие кадрового потенциала предприятий и реального сектора экономики – важнейшая государственная задача уже сегодня. Вы, поколение молодых, определяете перспективы развития самых разных отраслей. Ваши таланты и достижения – залог технической модернизации и суверенитета России».

В течение нескольких месяцев во всех регионах округа проходили региональные этапы, в ходе которых были определены команды на окружной финал. В отборочных мероприятиях приняли участие более 16 тысяч человек с 394 предприятий округа.

По результатам регионального этапа в сборную команду Самарской области вошли представители предприятий ООО «Тольяттикаучук», ООО «Нова», ООО «Газпром трансгаз Самара», АО «Авиакор-авиационный завод».

В ходе финала будут проходить спортивные и интеллектуальные соревнования, включая историческую викторину, легкоатлетическую эстафету, командные спортивные соревнования (волейбол, мини-футбол и др.) и семейную эстафету. Представители работающей молодежи также примут участие в творческом конкурсе визиток и конкурсе видеороликов о профессиях и предприятиях регионов ПФО.

Мероприятия пройдут на разных площадках: на курорте «Усть-Качка», в Пермском президентском кадетском училище, спортивном комплексе «Энергия» и на стадионе «Динамо».

Также в программе финала планируется проведение чемпионата рабочих профессий, стратегическая сессия для обмена опытом, квест «Молот Молотова», направленный на знакомство с предприятиями региона и историей вклада Молотовской области в Великую Победу, и экскурсионная программа по Пермской агломерации – молодежной столице России.

Отметим, что идея проекта появилась в апреле 2024 года во время встречи представителей аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО с молодыми пермяками. Именно тогда председатель союза молодежи «Протон-ПМ» Ирина Кучумова предложила провести в Пермском крае туристический слет работающей молодежи с участием всех регионов округа, сообщает пресс-служба ПФО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ПФО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
199
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
168
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
7 августа 2025  10:08
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
252
Основной доклад по вопросу представила врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алена Денисенко.
6 августа 2025  21:28
Ремонт дорог в Самарской области обсудили на оперативном совещании губернатора
371
Один из основных вопросов повестки - выполнение мероприятий в целях безопасного прохождения пожароопасного сезона, готовность районов области к ликвидации возможных возгораний.
6 августа 2025  17:53
Губернатор Федорищев потребовал усилить пожарную безопасность в муниципалитетах
451
Весь список