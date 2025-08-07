Молодые специалисты предприятий Самарской области участвуют в финале окружного проекта «МолоТ»

124

7 августа 2025 года в Перми дан старт финалу нового общественного проекта Приволжского федерального округа «МолоТ» (Молодежный труд) для работающей молодёжи. Этот проект проводится впервые. Его финал объединил 420 участников из 14 регионов ПФО – молодых специалистов предприятий реального сектора экономики в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе молодых семей с детьми.

Проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, который ранее отмечал значимость «МолоТа» как средства мотивации и общественного признания.

С приветственным словом к участникам обратился замполпреда Олег Машковцев: «Уважаемые участники проекта, от имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова поздравляю вас с началом нового общественного проекта «Молот». Мы его готовили целый год. У нас в округе много проектов реализуется для школьников и студентов, но проекта для работающей молодежи, который смог бы объединить такое количество людей – нет. На самом деле вас намного больше, и вы молодцы, что приехали сюда, пройдя серьезный отбор в своих регионах. История вершится здесь прямо на глазах – проект такого масштаба появляется в Приволжье».

Замполпреда также озвучил поздравление от начальника управления Президента России по общественным проектам Сергея Новикова: «Развитие кадрового потенциала предприятий и реального сектора экономики – важнейшая государственная задача уже сегодня. Вы, поколение молодых, определяете перспективы развития самых разных отраслей. Ваши таланты и достижения – залог технической модернизации и суверенитета России».

В течение нескольких месяцев во всех регионах округа проходили региональные этапы, в ходе которых были определены команды на окружной финал. В отборочных мероприятиях приняли участие более 16 тысяч человек с 394 предприятий округа.

По результатам регионального этапа в сборную команду Самарской области вошли представители предприятий ООО «Тольяттикаучук», ООО «Нова», ООО «Газпром трансгаз Самара», АО «Авиакор-авиационный завод».

В ходе финала будут проходить спортивные и интеллектуальные соревнования, включая историческую викторину, легкоатлетическую эстафету, командные спортивные соревнования (волейбол, мини-футбол и др.) и семейную эстафету. Представители работающей молодежи также примут участие в творческом конкурсе визиток и конкурсе видеороликов о профессиях и предприятиях регионов ПФО.

Мероприятия пройдут на разных площадках: на курорте «Усть-Качка», в Пермском президентском кадетском училище, спортивном комплексе «Энергия» и на стадионе «Динамо».

Также в программе финала планируется проведение чемпионата рабочих профессий, стратегическая сессия для обмена опытом, квест «Молот Молотова», направленный на знакомство с предприятиями региона и историей вклада Молотовской области в Великую Победу, и экскурсионная программа по Пермской агломерации – молодежной столице России.

Отметим, что идея проекта появилась в апреле 2024 года во время встречи представителей аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО с молодыми пермяками. Именно тогда председатель союза молодежи «Протон-ПМ» Ирина Кучумова предложила провести в Пермском крае туристический слет работающей молодежи с участием всех регионов округа, сообщает пресс-служба ПФО.

Фото предоставлено пресс-службой ПФО