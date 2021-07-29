Молодые специалисты, получившие востребованные профессии, могут рассчитывать на материальную поддержку   

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По инициативе Дмитрия Азарова в губернии действует ряд мер, направленных на поддержку представителей молодежи, начинающих свой трудовой путь. Так, молодые специалисты, завершившие обучение по востребованным профессиям, могут получить ежегодные денежные выплаты и компенсации.

Сейчас в перечень востребованных профессий, по которым молодой сотрудник вправе рассчитывать на поддержку, входит 69 специальностей в таких отраслях, как машиностроение, металлообработка, нефтехимия, лесное хозяйство.

В 2020 году по закону «О молодом специалисте в Самарской области» меры поддержки получили 135 молодых специалистов, трудоустроенных по востребованной на рынке труда профессии (слесарь КИПиА, фрезеровщик, шлифовщик, токарь, сварщик, станочник широкого профиля, токарь-карусельщик, мастер леса и др.). Среди них специалисты ПАО «КуйбышевАзот», АО «Кардан», ОАО «Волгоцеммаш» и других предприятий. В 2021 году соцподдержка запланирована для 130 человек. 17 из них уже получили ежегодную денежную выплату.

Дмитрий Карташов закончил Поволжский государственный колледж по специальности «технология машиностроения», работает фрезеровщиком в ПАО «ОДК-Кузнецов».

«Узнал о программе для молодых специалистов в колледже, преподаватель сказал, что если мы трудоустроимся по специальности, то можем обратиться в центр занятости населения за помощью в получении мер поддержки, - рассказал Дмитрий. – Такие меры очень важны, особенно если у молодого сотрудника невысокая зарплата. Это стимулирует работать по той профессии, на которую выучился».

Для молодых специалистов предусмотрено несколько вариантов поддержки:

- ежегодная денежная выплата за каждый отработанный год (на протяжении 3-х лет). Ее размер индивидуален для каждого молодого специалиста – он определяется исходя из величины прожиточного минимума и средней заработной платы сотрудника. Максимальный размер государственной поддержки на одного молодого специалиста в 2021 году составляет 146 тыс. рублей;

– частичная компенсация затрат на научно-исследовательскую и инновационную деятельность;

– частичная компенсация затрат по временному найму жилого помещения (за исключением расходов на коммунальные услуги);

– частичная компенсация затрат на получение высшего образования или дополнительного профессионального образования.

Меры поддержки молодые специалисты выбирают самостоятельно. Для консультации необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства.