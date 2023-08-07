Молодые сотрудники колонии-поселения № 1 УФСИН России по Самарской области приняли присягу

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В КП-1 молодые сотрудники, впервые поступившие на службу в уголовно-исполнительную систему, присягнули на верность служению народу и Отечеству.

Торжественное мероприятие прошло в актовом зале учреждения. Наряду с сотрудниками учреждения присутствовали пенсионеры УИС, а также родственники сотрудников учреждения.

Со словами напутствия и поздравлениями к молодым сотрудникам обратился врио начальника

КП-1 майор внутренней службы Сергей Мигунов. Он отметил важность торжественного и волнующего момента принятия присяги в жизни сотрудника ФСИН России, пожелал успеха в службе, здоровья, оптимизма и крепости духа.

После этого Сергей Владимирович вручил погоны сотрудникам, которым присвоены очередные специальные звания. Поздравил всех участников мероприятия, пожелал крепкого здоровья, успешной карьеры, повышения на службе.

Почетным гостем собрания стала ветеран УИС майор внутренней службы в отставке Ирина Александровна Самсонова. Она нацелила сотрудников на добросовестное исполнение профессиональных обязанностей, повышение правовой грамотности.

Мероприятие завершилось поздравлением сотрудника специального учета прапорщика внутренней службы Ирины Харитоненко с выходом на заслуженный отдых.