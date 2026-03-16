Молодые предприятия Самары планируют участие в нацпроекте «Новые материалы и химия»

12 марта первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова посетила производственную площадку ООО «Научно-производственное объединение «Индустрия-сервис».

Компания специализируется на производстве эмульгаторов, а также занимается разработкой, производством и продажей химической продукции. В 2025 году была участником бизнес-миссии, организованной администрацией города Самары.

Вместе с директором ООО НПО «Индустрия-сервис» Ержаном Умаровым Юлия Ашуркова осмотрела производственные мощности, ознакомилась с технологическими процессами изготовления эмульгаторов и бытовой химии, выпускаемых предприятием под брендом «INSER».