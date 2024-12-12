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По данным на 11 декабря 2024 года, в Самарской области 326 женщин получили выплату при рождении первого ребенка.
Молодые мамы региона получают дополнительную поддержку
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Молодые мамы региона получают дополнительную поддержку

12 декабря 2024 15:49
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По данным на 11 декабря 2024 года, в Самарской области 326 женщин получили выплату при рождении первого ребенка.

По данным на 11 декабря 2024 года, в Самарской области 326 женщин получили выплату при рождении первого ребенка. Эта новая мера поддержки молодых родителей начала действовать с ноября этого года по поручению главы региона Вячеслава Федорищева и является частью Программы социально-экономического развития Самарской области.

Сегодня государство ведет активную политику на сохранение традиционных семейных ценностей, поддержку материнства и детства. В Самарской области для семей с детьми действует 38 мер социальной поддержки, в том числе в рамках нацпроекта «Демография», 14 из которых стали доступны в этом году. Ими охвачены свыше 229 тысяч семей, в которых воспитывается более 318 тысяч детей.

В Год Семьи в регионе заработала еще одна мера поддержки – единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет. Размер выплаты, как и региональный семейный капитал, положенный при рождении третьего и последующих детей, составляет 100 тысяч рублей. Средства в рамках новой меры социальной поддержки получат молодые мамы, у кого первый малыш появился на свет с 1 сентября текущего года.

«Это очень большая и необходимая поддержка от государства. Для молодых семей такая выплата - значительная помощь. Мы уже решили, на что потратим средства. Очень многое нужно купить: санки, теплую одежду, игрушки – всё для дочки! А оставшиеся деньги направим на погашение ипотечного кредита по квартире», - рассказывают молодые родители Кристина и Станислав Батаевы из Клявлинского района.

По прогнозам регионального министерства социально-демографической и семейной политики, ежегодно более 4 тысяч молодых мам смогут получить данную единовременную выплату. Необходимые средства предусмотрены в областном бюджете, в том числе и на следующий год, который накануне утвердили в Самарской Губернской Думе. Напоминаем, что областной бюджет сохранил социальную направленность. На финансирование социальных обязательств, в том числе поддержку молодых семей, семей с детьми, выплаты, пособия и пр., в следующем году планируется направить более 14 млрд рублей.

«Узнала о выплате от губернатора и обрадовалась – это, конечно, большая помощь для нас. Пока еще думаю куда распланировать, но деньги пришли очень быстро после оформления. Естественно, все пойдет на покупки для ребеночка», - поделилась молодая мама Анастасия Глушенкова из Сызрани.

Оформить выплату в размере 100 тысяч рублей можно в течение первого года жизни ребёнка, обратившись в управление соцзащиты по месту жительства или подав заявление через социальный портал министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области (suprema63.ru).

 

Фото предоставлено Администрацией муниципального района Клявлинский

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