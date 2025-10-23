Молодые липы высадили общественники в парке имени Гагарина в Самаре

170

В Самаре представители общественных организаций высадили 10 молодых лип в парке Гагарина. В акции приняли участие представители Совета отцов Самарской области, в числе которых ветераны СВО, и учащиеся православной школы «Предтеча» вместе со своими родителями и дедушками.

В память об акции рядом размещена табличка: «Крепкая семья – сильная Россия».

Отметим, что до конца осени в Самаре будет высажено еще 5 тысяч саженцев. Также продолжается работа по кронированию и демонтажу деревьев. Специалисты ведут обрезку сухих веток деревьев вдоль дорог, тротуаров и на общественных пространствах, активно удобряют и проливают деревья перед зимовкой.