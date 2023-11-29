«Молодой предприниматель России»: студенты и школьники из Самарской области стали победителями конкурса 

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Конкурс «ТВОЁ ДЕЛО. Молодой предприниматель России» проводил трек Росмолодёжь.Бизнес. а его итоги подвели на Всероссийском фестивале молодежного предпринимательства «БИЗНЕС МОЛОДЫХ». В конкурсе принимали участие предприимчивые молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, кто уже смог проявить себя как предприниматель или имеет перспективную идею. В соревновании участвовали две лиги – «Молодой предприниматель» и «Молодёжь с идеями». Церемония награждения победителей прошла на площадке фестиваля.

Молодых предпринимателей России выбирали по разным направлениям: самозанятые, женский, международный, медиа- и агробизнес, инновационно-технологическое, экологическое, креативное и классическое предпринимательство, производство и социальная польза. Был и специальный приз – в номинации «Школьная лига». А школьников и студентов с бизнес-идеями оценивали в номинациях классического, креативного, социального и технологического предпринимательства. В конкурсе приняли участие молодые люди со всей страны, в том числе из новых регионов.

В лиге «Молодежь с идеями» Кира Савичева заняла второе место среди школьников в номинации «Креативное предпринимательство». А в лиге «Молодой предприниматель» в той же номинации заняла второе место Алина Бабенкова.

Отдельно отметили и наставников для будущих предпринимателей. В конкурсе от Росмолодёжь.Бизнес «Битва наставников» определили лучших из лучших по восьми номинациям.

Первый ключевой день Всероссийского фестиваля молодежного предпринимательства «БИЗНЕС МОЛОДЫХ» проходил в разных форматах: ток-шоу с предпринимателями, мастер-классы, экспертные мастерские, тренинги и дискуссии с участием представителей бизнеса, государственных структур и политических партий. Мероприятие проходит с 21 ноября по 3 декабря в Доме молодежи (55 павильон) на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия». В фестивале участвуют будущие и начинающие предприниматели от 14 до 35 лет.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости обратить особое внимание на развитие молодёжного предпринимательства и создание комфортных условий для самореализации молодых людей. Это ключевой фактор роста малого и среднего бизнеса.

Молодёжи нужно разбираться во всем разнообразии мер поддержек со стороны государства, корпораций, банков, бизнес-ассоциаций и некоммерческих организаций. Вопросы эффективного взаимодействия бизнеса и власти обсудили на панельной дискуссии.

«Молодым людям важно найти себя, определить свой путь – будь то перспективы карьерного развития или реализация предпринимательских инициатив и навыков. Молодёжное предпринимательство является перспективным звеном развития российской экономики. Всероссийской фестиваль “БИЗНЕС МОЛОДЫХ” выступает как медиатор актуальных событий и новостей для всей молодёжи, которая занимается предпринимательством. Его участники могут развить свой бизнес, познакомиться с возможностями, которые предоставляет трек Росмолодёжь.Бизнес, найти партнёров, инвесторов», – отметил советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Олег Макаров.

На фестивале также стартовали очные уроки по предпринимательству. В них примут участие свыше 800 школьников и студентов. Всего же по всей стране пройдёт серия из тысячи предпринимательских уроков. В рамках проекта школьников и студентов познакомят с основами предпринимательской деятельности и научат развивать свой бренд.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдёт первое заседание Экспертного совета трека Росмолодёжь.Бизнес. Экспертный совет окажет содействие по вовлечению профессионального сообщества в мероприятия Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства, а также обеспечит консультационную поддержку деятельности трека.

Некоторые мероприятия стали частью образовательной программы выставки-форума «Россия», генеральным партнёром которой выступает Общество «Знание», сообщает пресс-служба фестиваля «БИЗНЕС МОЛОДЫХ»

Фото - пресс-служба фестиваля «БИЗНЕС МОЛОДЫХ»