155

11 апреля 2024 года Молодежный совет Управления Росреестра по Самарской области возложил цветы к Памятнику бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей в Парке Победы в Самаре, почтив память всех, кто не вернулся, отдав дань благодарности тем, кто выжил. Этот памятник подвигу матерей и тех, кто завоевал мир на Земле. За открытие этого памятника ратовала наша землячка Людмила Михайловна Голодяевская (Уютова).

Людмила Михайловна Голодяевская - Людочка Уютова видела то, что не показывают даже в самых страшных фильмах. Выжила там, где погибали сотни тысяч, миллионы людей. Она родилась в концлагере. "Я выжила, - говорила она, - чтобы рассказать о том, что нельзя забывать. Чтобы это никогда больше не повторилось!»