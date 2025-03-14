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Молодежный патриотический форум Знание.Герои пройдет в Новокуйбышевске

14 марта 2025 11:41
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молодежный патриотический форум Знание.Герои пройдет в Новокуйбышевске

21 марта на площадке Новокуйбышевского нефтехимического техникума состоится молодежный патриотический форум Знаниеерои. Участников форума ожидает насыщенная программа: панельная дискуссия, выступления волонтеров СВО, интерактивные форматы, мастер-классы и многое другое.

В преддверии 80-летия Великой Победы форум «Знание. Герои» Российского общества «Знание» станет важным событием, призванным напомнить о мужестве, стойкости и единстве народа в борьбе за свободу и мир. 2025 год Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным объявлен в России Годом защитника Отечества, что придает особую значимость форуму. Это год, когда вся страна вспоминает не только героев прошлого, но и чествует современных защитников Родины, продолжающих традиции мужества и самоотверженности.

Форум в Самарской области откроет панельная дискуссия «СВОи герои: кто сейчас защищает нашу страну». Герой России Максим Девятов поделится своим жизненным и боевым опытом, расскажет о качествах, которые пригодились ему при выполнении поставленных задач.

Заместитель директора Самарского областного вещательного агентства, журналист, автор спецрепортажей из зоны проведения СВО, лектор Общества «Знание» Татьяна Потоцкая расскажет о людях, которые по долгу службы, зову сердца или в силу обстоятельств оказались в эпицентре трагических событий. Это эксклюзивные интервью, уникальные кадры и истории добровольцев, которые еще недавно, в гражданской жизни, были просто мирными жителями.

Лекцию-концерт «Роль творчества в зоне СВО» и творческую сессию «Фронтовые песни и их значение для бойцов СВО» проведет руководитель военно-патриотических проектов АНО «Офицеры Самарской области», волонтер, поэт, исполнитель песен, лектор Российского общества «Знание» Михаил Чудаков. Вместе с артистом-волонтером участники форума исполнят знакомые песни военных лет и новые тексты, сюжеты которых он черпает из поездок в зону СВО. Участников форума ждет музыкально-поэтическое путешествие в Новороссию, в Донецк, в Луганск, в Мариуполь, позволяющее почувствовать сопричастность к историческим событиям страны.

Кроме того, на площадке форума пройдет интерактивная лекция «Современное военное оружие», мастер-классы по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей, сублимированного питания, сухого душа, оказанию первой помощи, сборке-разборке оружия.

Начало форума: в 11:00 (сбор и регистрация участников начинается в 10:00).

Место проведения: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, 4.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте Российского общества «Знание» .

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