Молодежный форум «iВолга»: все самое интересное в преддверии открытия форума

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Уже завтра, 21 июля, в Самарской области стартует одно из главных молодёжных событий этого лета - Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга».

Яркие мероприятия форума, ставшего брендом региона, возвращаются на Мастрюковскую поляну. Это протрясающее место с удивительно богатой и неповторимой природой.

Молодежный форум ПФО проводится в Самарской области с 2013 года под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Организатором является правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Большое внимание поддержке и развитию талантливой молодежи уделяет и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Впервые в своё десятилетие форум пройдёт в гибридном формате. Это позволит не только расширить аудиторию, но и использовать все лучшие наработки, накопленные при проведении форума в период пандемии в онлайн формате, - отметил заместитель министра образования и науки Самарской области-руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев. - На протяжении нескольких лет iВолга является одним из самых популярных форумов в стране. В этом году мы бьем свой собственный рекорд по количеству заявок: на форум было подано более 20 000 тысяч заявок, из которых 1900 прошли процедуру отбора и примут участие в форуме в очном формате. К онлайн версии может подключиться любой желающий».

В свою очередь, директор форума «iВолга» Кристина Гнатюк отметила, что образовательную, деловую и культурно-досуговую программы форума удалось максимально усовершенствовать. Сквозной темой в этом году станет «Единство народов России».

«Что касается образовательной программы, то, честно, я завидую нашим участникам, - призналась директор форума Кристина Гнатюк. – Мы сделали её очень насыщенной и интересной, взяв за основу все самое лучшее за девятилетнюю работу».

Участников ждет 4 образовательные сессии, курс развития «мягких навыков» (SoftSkills), открытые практико-ориентированные площадки OpenSpace и сразу два грантовых конкурса, насыщенная культурно-спортивная программа.

Ежегодно форум развивается и идет в ногу со временем.

«В этом году мы прокачиваем новую для нас компетенцию – партнерство и сотрудничество. В завершении данной сессии все её участники пройдут тестирование и получат индивидуальный план развития на полугодие. Он будет включать в себя, в том числе, рекомендации, какую литературу почитать, что посмотреть, чтобы дальше прокачивать свои навыки», - о новшествах образовательной программы форума рассказала Кристина Гнатюк.

Юбилейный форум имеет 8 тематических смен: «Миссия Добро», «Управляй будущим», «Место жительства», «Мой народ», «Творческий процесс», «Делай дело», «Детская iВолга», смена-лаборатория «Практика», а также новое спецнаправление – «Государственная молодежная политика», в рамках которой профильные специалисты смогут прокачать свои компетенции, обменяться опытом, повысить уровень квалификации.

«Впервые, по многочисленным просьбам желающих принять участие в форуме, мы расширили его возрастные границы. Появились специальные категории. «Детская iВолга», куда могут попасть ребята из Российского движения школьников и юнармии, а также участники конкурса «Большая Перемена». Кроме того, стать участниками форума смогут и «серебряные» волонтеры в возрасте 50 – 65 лет. «iВолга» в ПФО - единственный форум, который охватывает данные возрастные категории», - отметила Кристина Гнатюк.

Сергей Бурцев рассказал о вечерней программе форума: «Кроме образовательной части, которая заканчивается ежедневно в 18 часов, есть и культурно-досуговая. В это время мы ожидаем выступления творческих коллективов, различные интерактивы. Ожидаем и артистов с первых строчек федеральных чартов, которые с радостью будут делиться с участниками форума своим творчеством».

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова форум нарастил мощности инфраструктуры, полностью поменяли концепцию питания. Так, в период проведения iВолги будут функционировать две столовые. Для резидентов предусмотрено трехразовое питание, а участники направления «Детская iВолга» будут получать ещё и полдник.

Особое внимание было уделено и санитарно-гигиенической зоне. В частности, в этом году более чем в два раза увеличено количество душевых кабин.

Существенно повысит уровень комфорта и расселение участников в четырехместных палатках по два человека.

«iВолга» - форум, который принимает и большое количество резидентов с ограниченными возможностями здоровья. Планируется, что около 80 человек будут проживать в «Инклюзивном городке». Безусловно, для них тоже созданы максимально комфортные условия: установлены пандусы, выделены дорожки.

Для комфортного участия в мастер-классах, лекциях и семинарах самые большие по вместимости шатры будут оснащены кондиционерами.

Форум – это не только полезный отдых и образование, но ещё и новые возможности. Участников ждёт два грантовых конкурса: окружной и всероссийский. Можно принять участие сразу в двух, но с разными проектами. У каждого конкурса определен максимальный размер получаемого гранта. Так, для окружного он составляет 500 000 рублей, а всероссийского – до 1 500 000 рублей. Вместе с тем, участники конкурса смогут получить консультацию эксперта относительно своего проекта, потому как личное взаимодействие бесценно.

Еще одним важным новшеством станет Фестиваль «iВолга поколений», в котором примут участие представители целого поколения форума, которые прошли путь от участников до экспертов. Все они имеют разные истории успеха от реализации защищённых проектов до карьерного роста в различных сферах.

Фото: департамент информационной политики СО