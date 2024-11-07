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Главной темой этого марафона Знание.Первые стал образ будущего России.
Молодежная делегация от Самарской области вернулась с просветительского марафона Знание.Первые
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Молодежная делегация от Самарской области вернулась с просветительского марафона Знание.Первые

7 ноября 2024 17:19
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Главной темой этого марафона Знание.Первые стал образ будущего России.

О перспективных отраслях для самореализации и о вкладе молодежи в будущее нашей страны говорили участники федерального просветительского марафона Знание.Первые. С 4 по 6 ноября флагманский проект Российского общества «Знание» впервые в своей истории охватил все федеральные округа, включая новые регионы. На девяти площадках собралось свыше 25 тысяч молодых людей, а миллионы зрителей присоединились к онлайн-трансляции событий. И уже построены планы на весну: следующий марафон Знание.Первые посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Главной темой этого марафона Знание.Первые стал образ будущего России. В основу программы легла идея безграничных возможностей, которые открываются перед молодыми людьми в великой стране, где инновации и традиции гармонично сосуществуют, а каждый человек находит пространство для развития. 

«По результатам соцопроса, проведенного в дни марафона Знание.Первые, 90 % сказали, что они тоже хотят внести вклад в развитие России. Важно, что выдающиеся государственные деятели — вице-премьеры, министры, губернаторы, руководители крупнейших научных институтов, компаний, медиахолдингов — предстают перед ребятами не абстрактными чиновниками, мелькающими на экранах, а живыми людьми — интересными, глубокими, яркими, со своими эмоциями, успехами, неудачами, и тогда они становятся по-настоящему образцом для подражания», — подчеркнул Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Центральным местом встречи участников осеннего марафона Знание.Первые стал столичный «Манеж». На старте, в День народного единства, программу также поддержали площадки в Якутске, Томске, Ханты-Мансийске, Нижнем Новгороде, Архангельске, Пятигорске, Сочи и Луганске — в общей сложности их посетило свыше 25 тысяч участников. Для тех, кто не смог принять участие очно, была доступна онлайн-трансляция. За три дня насыщенной программы на марафоне выступили 142 лектора: лидеры бизнеса, ученые и исследователи, титулованные спортсмены, признанные деятели культуры и искусства, государственные деятели, журналисты, герои специальной военной операции.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ сообщил, что следующий, весенний просветительский марафон Знание.Первые Российского общества «Знание» состоится с 6 по 8 мая 2025 года.

«Общество «Знание» — механизм живой, что очень здорово и правильно. Появляются новые события, новые вызовы, появляются темы, которые интересуют молодежь, и «Знание» всегда реагирует на них, но какие-то вещи неизменны. Не вызывает сомнений, что весной марафон будет посвящен 80-летию Великой Победы. А осенний марафон 2025 года может быть посвящен 80-летию атомной отрасли нашей страны, которая является предметом национальной гордости», — рассказал Сергей Кириенко.

В состав молодежной делегации от Самарской области вошли 10 студентов-активистов.

Руководитель проектов регионального отделения Движения Первых Самарской области Дарья Коннова отметила лекцию, которую провела Тина Канделаки.

«Забираю с собой в Самарскую область тезис, что руководитель — это креативный лидер, который постоянно обучается. Уезжаю в свою область с мотивацией обучаться с ещё большим желанием!», — поделилась Дарья.

Член Молодежного Парламента Самарской области, лектор Российского общества «Знание» Кристина Майорова впервые побывала на марафоне просветительской организации, и была удивлена масштабом мероприятия и количеством спикеров.

«Очень круто обустроили работу площадок. Всегда мечтала вживую увидеть Николая Цискаридзе, убедилась, что это мудрейший и очень воспитанный человек с нотками юмора. Тина Канделаки держала весь зал от начала до конца выступления, невозможно было оторваться и не слушать её. Благодарю организаторов за качественно продуманную программу, за возможности и создание площадки для общения и обмена опытом активной молодёжи всей страны», — поделилась Кристина.

Помимо лекториев, во всех городах работали развлекательно-просветительские зоны, где проходили карьерные консультации, экскурсии, мастер-классы, записи подкастов и другие активности. В московском «Манеже» был создан партнерский город, в котором более 10 ключевых госкорпораций и представителей крупного бизнеса проводили разнообразные познавательные интерактивы для участников марафона. Однако наибольшей популярностью пользовались именно встречи с выдающимися людьми.

Открытое, искреннее общение ребят с лекторами из разных сфер было наполнено эмоциями — это и радость от встречи, и уверенность в завтрашнем дне, и искренняя любовь к России. Патриотизм и чувство единения ярче всего проявились во время диалогов с ветеранами СВО и военными корреспондентами. В каких бы городах они ни выступали, ребята активно интересовались историями их подвигов, встречали и провожали бурными аплодисментами. 

Программа марафона Знание.Первые позволила участникам понять, что им интересно больше всего, какие возможности есть уже сейчас для их самореализации и главное — что именно сила единства позволяет нам вместе строить будущее. В этом процессе должен участвовать каждый, чтобы наше общее будущее отвечало его целям, интересам, мечтам.

Познавательный контент, подготовленный за три дня программы с 4 по 6 ноября, будет доступен для всех желающих на сайте Российского общества «Знание» и в официальном сообществе в социальной сети ВКонтакте.

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

 

Теги: Самара

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