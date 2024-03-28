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Молодежь стала больше заботиться о финансовой защите своего здоровья

28 марта 2024 11:32
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Молодежь стала больше заботиться о финансовой защите своего здоровья

Согласно анализу портфеля договоров накопительного страхования жизни (НСЖ) СК «Росгосстрах Жизнь» за два предыдущих года, клиентская база компании молодеет. Защитные программы набирают все большую популярность у людей в возрасте до 40 лет. При этом мужчины стали чаще интересоваться НСЖ, чем женщины.

В 2023 году продукты накопительного страхования жизни СК «Росгосстрах Жизнь», которые позволяют финансово защитить жизнь и здоровье и сформировать капитал на будущее, преимущественно оформляли клиенты в возрасте 30-49 лет. Их доля составляет 56%, что превышает показатели 2022 года на 5 пп.

«В целом мы видим за последний год возросший интерес к программам НСЖ у более молодой аудитории. И это хорошая тенденция, поскольку основная цель программы – защита финансового благополучия себя и своих близких. Она особенно актуальна для трудоспособных людей среднего возраста, которые несут финансовую ответственность за свою  семью, в том числе, детей и пожилых родителей, - отмечает руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.

НСЖ набирает популярность у мужчин. Доля заключенных договоров в 2023 году сильным полом выросла на 2 пп. и составила 44%. Тем не менее, полисы, оформленные женщинами, по-прежнему преобладают и насчитывают 56%.

Увеличился и средний срок страхования, который в 2023 году составил 10 лет.

В топ-10 регионов, жители которых  хотят быть спокойными за свое будущее и уверенными, что их жизнь и здоровье будет находиться под финансовой защитой в случае непредвиденных ситуаций, входят Ханты-Мансийский автономный округ  (25%), Белгородская  область (8%), Алтайский край  (6%), Красноярский край (5%), Кемеровская  область (4%), Оренбургская область (3%), Москва и Московская  область (3%), Республика Башкортостан (3%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (2%) и Калужская  область (2%).

«В последние годы мы отмечаем рост популярности программ страхования жизни. Люди все больше хотят быть финансово защищенными на случай непредвиденных ситуаций и обладать надежной подушкой безопасности, которая сохранит привычный уровень жизни, что бы ни произошло со здоровьем. Ведь программы накопительного страхования жизни с первого дня действия обеспечивают высокий уровень долгосрочной финансовой защиты жизни и здоровья от неблагоприятных событий в объеме, многократно превышающем платеж. Программа позволяет клиенту обезопасить сбережения от неожиданных трат, связанных с необходимостью восстановления здоровья, а также ежегодно получать социальный налоговый вычет», - говорит Гульнара Орлова.           

Программы НСЖ – это еще и множество различных полезных сервисов: медицинский и генетический чекапы, «Налоговый консультант», образовательный консьерж и другие.

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